Feriado à vista: 5 destinos perto de BH para uma viagem curta e barata

O feriado de Corpus Christi, confirmado em Belo Horizonte para o dia 4 de junho, uma quinta-feira, é a oportunidade perfeita para uma pausa na rotina. Para quem consegue emendar a sexta-feira, a data se transforma em uma folga prolongada de quatro dias, um convite para escapar da cidade e explorar as belezas de Minas Gerais.

Se a ideia é fazer uma viagem rápida e econômica, o estado oferece refúgios charmosos a poucas horas da capital. São cidades que combinam natureza, história e boa gastronomia, ideais para um bate e volta ou uma estadia mais curta. Confira cinco opções para aproveitar o feriado.

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Lavras Novas

A apenas 110 km de BH, o distrito de Ouro Preto é conhecido por seu clima romântico e contato direto com a natureza. Suas ruas de terra e casarões coloridos criam um cenário rústico e acolhedor. O destino é famoso pelas cachoeiras, como a do Castelinho e a dos Namorados, além de mirantes que proporcionam vistas incríveis da Serra do Espinhaço. À noite, o centrinho ferve com bares e restaurantes que servem o melhor da culinária mineira. Serra do Cipó

Localizada a cerca de 100 km da capital, a Serra do Cipó é o destino certo para quem quer se reconectar com a natureza e praticar atividades ao ar livre. O Parque Nacional da Serra do Cipó abriga dezenas de cachoeiras, cânions e trilhas. A Cachoeira Grande, com seu fácil acesso, é uma das mais procuradas. A região oferece desde passeios de bicicleta e caiaque até a simples contemplação da paisagem exuberante do cerrado. Macacos (São Sebastião das Águas Claras)

Para quem tem pouco tempo, Macacos é a escolha ideal, a apenas 25 km de BH. O vilarejo é um polo gastronômico que atrai visitantes em busca de bons restaurantes e um ambiente tranquilo. O centrinho charmoso concentra ateliês e lojinhas de artesanato. Além da comida, o local possui riachos e cachoeiras que são ótimos para um mergulho rápido e para fugir do calor. Ouro Preto

Um clássico que nunca perde o encanto. A cidade histórica, a 100 km de Belo Horizonte, é um mergulho na história do Brasil. Suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e museus contam a história do ciclo do ouro. Embora seja um destino com muitas opções, um roteiro focado no centro histórico pode ser feito em um único dia. Visitar a Praça Tiradentes e a Igreja de São Francisco de Assis é um programa indispensável. Brumadinho

Conhecida por abrigar o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, Brumadinho fica a apenas 60 km da capital mineira. O parque mescla arte contemporânea e um jardim botânico de beleza única. É possível dedicar um dia inteiro para explorar suas galerias e instalações. A cidade também oferece outras atrações, como mirantes e a paisagem da Serra da Moeda, garantindo um passeio completo que une cultura e natureza. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.