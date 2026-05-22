Feriado de Corpus Christi: 5 destinos perto de BH para planejar sua viagem

O feriado de Corpus Christi se aproxima, marcado para 4 de junho, uma quinta-feira. Em Belo Horizonte, a data é feriado oficial e, com a possibilidade de emendar a sexta-feira, que é ponto facultativo em muitas empresas, surge a chance de um descanso de quatro dias. Para quem deseja escapar da rotina, ainda há tempo de planejar uma viagem curta e memorável sem ir muito longe.

Pensando nisso, selecionamos cinco cidades charmosas próximas à capital que são perfeitas para um "bate e volta" ou uma estadia rápida. Cada destino oferece uma experiência diferente, seja para quem busca história, natureza ou boa gastronomia. Como a procura costuma ser alta no período, a dica é fazer reservas com antecedência.

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Ouro Preto: uma viagem no tempo

A apenas 100 quilômetros da capital, a cidade histórica é um museu a céu aberto. Caminhar por suas ladeiras de paralelepípedos é uma imersão na história do Brasil colonial, com igrejas barrocas e casarões preservados.

O destino é ideal para quem aprecia arte e cultura. Além de visitar pontos turísticos como o Museu da Inconfidência, a experiência se completa com a rica culinária mineira oferecida nos restaurantes locais.

Brumadinho e a arte no Inhotim

Para um passeio que une arte contemporânea e natureza exuberante, Brumadinho é a escolha certa. O Instituto Inhotim, a cerca de 60 quilômetros de BH, é um dos maiores centros de arte ao ar livre do mundo.

O parque oferece uma experiência única, com galerias e instalações artísticas espalhadas por um jardim botânico impressionante. É um programa perfeito para passar o dia e renovar as energias.

Serra do Cipó: contato com a natureza

Se a ideia é se desconectar em meio ao verde, a Serra do Cipó é o lugar. Localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte, a região é famosa por suas cachoeiras, trilhas e paisagens de tirar o fôlego.

Visitantes podem explorar o Parque Nacional da Serra do Cipó, tomar banho em quedas d'água como a Cachoeira Grande ou simplesmente relaxar nas pousadas charmosas da vila.

Lavras Novas: charme e romantismo

Este distrito de Ouro Preto, a 115 quilômetros da capital, tem uma atmosfera mais rústica e tranquila. Lavras Novas atrai casais e quem busca um refúgio sossegado nas montanhas de Minas.

O pôr do sol visto do Mirante da Capela é um espetáculo à parte. A pequena vila também conta com bons restaurantes, lojas de artesanato e um clima acolhedor.

Tiradentes: história e gastronomia

Embora um pouco mais distante, a cerca de 190 quilômetros de BH, Tiradentes compensa a viagem com seu charme inigualável. A cidade combina um centro histórico impecavelmente preservado com uma cena gastronômica reconhecida.

Passear pelas ruas de pedra, conhecer as igrejas e saborear os pratos dos chefs locais são os principais atrativos. Um passeio de Maria Fumaça até São João del Rei completa a experiência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.