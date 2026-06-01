Destinos perto de BH para aproveitar a data de Corpus Christi

A data de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4/6), é a oportunidade ideal para uma pausa na rotina, mesmo que de última hora. Para quem mora em Belo Horizonte e busca um destino próximo, há diversas opções que combinam tradição religiosa, natureza e boa gastronomia. Tudo a poucas horas de carro da capital.

Seja para apreciar os famosos tapetes devocionais, relaxar em meio a cachoeiras ou explorar a rica história de Minas Gerais, ainda dá tempo de aproveitar a folga prolongada com uma viagem curta e revigorante. A reportagem separou sete destinos para curtir o feriadão sem precisar ir muito longe.

Leia Mais

Ouro Preto

A cidade histórica é um dos destinos mais procurados nessa época, e não é por acaso. As ruas de paralelepípedos são cobertas por extensos e coloridos tapetes de serragem, verdadeiras obras de arte popular que marcam o caminho da procissão de Corpus Christi, e a programação religiosa intensa se une ao charme da arquitetura colonial.

Distância de BH: cerca de 100 km.

Tiradentes

Outro tesouro colonial que se destaca pela beleza de suas ruas e pela cena gastronômica. Em Tiradentes, a celebração também conta com os tradicionais tapetes, criando um cenário para fotos. A cidade é perfeita para quem busca um clima romântico, com charmosas pousadas e restaurantes premiados.

Distância de BH: cerca de 190 km.

Sabará

Para um passeio mais rápido, Sabará oferece uma imersão na história mineira. A cidade preserva um dos centros históricos mais importantes do estado e celebra Corpus Christi com missas solenes e procissões, sendo uma chance de conhecer de perto a cultura local sem enfrentar longas estradas.

Distância de BH: cerca de 25 km.

Brumadinho (Inhotim)

Se a sua busca é por arte e natureza, Brumadinho é a escolha certa. O Instituto Inhotim, um dos mais importantes museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo, costuma ter programação especial nos feriados. É um refúgio para quem quer fugir das celebrações tradicionais e mergulhar em um universo de paisagismo e arte contemporânea.

Distância de BH: cerca de 60 km.

Serra do Cipó

Ideal para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó oferece um verdadeiro espetáculo de cachoeiras, trilhas e paisagens únicas. O feriado é uma ótima oportunidade para se desconectar da cidade, tomar um banho de rio e recarregar as energias em contato direto com a natureza.

Distância de BH: cerca de 100 km.

Lavras Novas

Este distrito de Ouro Preto tem um charme rústico que atrai casais e grupos de amigos. Com ruas de terra, mirantes com vistas incríveis e um centrinho acolhedor, Lavras Novas é perfeito para quem busca tranquilidade, boa comida e um clima de serra para curtir o friozinho da estação.

Distância de BH: cerca de 115 km.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata