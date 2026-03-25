Feriados de abril: 5 destinos baratos para viajar perto de BH

Abril está chegando e, com ele, a chance de aproveitar os feriados para uma pausa na rotina. Para quem mora em Belo Horizonte e busca uma viagem curta e econômica, a boa notícia é que Minas Gerais oferece opções incríveis a poucas horas de distância. Planejar com antecedência é o segredo para garantir bons preços em passagens e hospedagem.

Seja para mergulhar na história, relaxar em meio à natureza ou desfrutar da gastronomia local, há alternativas que cabem no bolso e no tempo disponível. Confira cinco destinos para uma escapada rápida e memorável.

Leia Mais

Destinos para todos os gostos perto da capital

Ouro Preto: A apenas 100 km de BH, a cidade é um museu a céu aberto. Suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e casarões coloniais transportam os visitantes para o período do Ciclo do Ouro. É um destino ideal para quem aprecia história e arquitetura, com muitas opções de passeios a pé.

Serra do Cipó: Para os amantes de ecoturismo, este é o lugar certo. Localizada no município de Santana do Riacho, a região é famosa por suas inúmeras cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes. O Parque Nacional da Serra do Cipó é o principal atrativo, perfeito para caminhadas e banhos de rio.

Tiradentes: Um pouco mais distante, a cerca de 190 km da capital, a cidade encanta pelo seu charme e tranquilidade. Além do centro histórico bem preservado, Tiradentes se destaca pela rica cena gastronômica, com restaurantes renomados e festivais culinários que atraem turistas o ano todo.

Brumadinho: O principal motivo para visitar a cidade, a 60 km de BH, é o Instituto Inhotim. Considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, o local une arte contemporânea e um impressionante jardim botânico. É um passeio que exige um dia inteiro para ser aproveitado.

Lavras Novas: Este distrito de Ouro Preto oferece uma experiência mais rústica e de refúgio. Com ruas de terra, pousadas aconchegantes e uma vista privilegiada das montanhas, é o destino perfeito para casais ou para quem busca apenas sossego e contato com a natureza. Trilhas e mirantes completam o cenário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.