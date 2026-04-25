Pôr do Sol terapêutico: o aliado da saúde e do turismo de bem-estar

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

À medida que o sol começa a descer no horizonte e o céu se transforma em uma paleta de tons dourados, alaranjados e rosados, algo também muda no corpo humano. O pôr do Sol, mais do que um espetáculo visual, tem se consolidado como um poderoso aliado do bem-estar físico e mental — uma tendência que vem sendo incorporada ao chamado turismo de saúde e longevidade.

Na charmosa Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, esse fenômeno ganha contornos ainda mais especiais. Às margens da lagoa que dá nome à cidade, o entardecer é considerado um dos mais bonitos do Brasil, atraindo visitantes em busca de contemplação, equilíbrio e conexão com a natureza.

Esse cenário é também o palco de iniciativas que integram ciência e experiência sensorial. É o caso do Lake Spa, que celebra oito anos apostando justamente no poder do pôr do Sol como parte de protocolos de saúde integrativa. O evento “Sunset Lake Spa” marca não apenas um aniversário, mas uma nova fase focada em inovação, longevidade e abordagem transdisciplinar da saúde. O entardecer não é apenas cenário — é ferramenta terapêutica.

Bem-estar

No Lake Spa, o pôr do sol é incorporado a um conceito mais amplo, que envolve medicina integrativa, nutrição funcional e biotecnologia NIMERI FOTOS DESIGN

Estudos científicos já demonstram que a exposição à luz natural no fim do dia ajuda a regular o ritmo circadiano, o chamado “relógio biológico”. Esse processo é fundamental para a produção de melatonina, hormônio responsável pela qualidade do sono. Além disso, a contemplação de paisagens naturais, como um pôr do sol, está associada à redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

No contexto do turismo de bem-estar, essas evidências têm impulsionado experiências que valorizam momentos de pausa e reconexão. Práticas como meditação guiada, respiração consciente e até gastronomia funcional vêm sendo integradas a eventos ao entardecer, criando um ambiente propício para desacelerar — algo cada vez mais raro na rotina urbana.

No caso do Lake Spa, o pôr do sol é incorporado a um conceito mais amplo, que envolve medicina integrativa, nutrição funcional e biotecnologia. O chamado programa “Bio-Integrative” propõe uma abordagem personalizada, focada na individualidade bioquímica de cada pessoa, com o objetivo de promover uma espécie de “recodificação” do organismo .

Experiências autênticas

Localizado no Hotel e-Suítes Lagoa Santa, o spa realiza neste domingo, 26 de abril, o evento especial Sunset Lake Spa de 16h às 20h Nimeri fotos

Essa convergência entre natureza e ciência reflete uma mudança no perfil do turista contemporâneo. Mais do que descanso, ele busca experiências transformadoras — e o simples ato de assistir ao sol se pôr ganha novos significados.

Em Lagoa Santa, o espetáculo diário do entardecer se transforma, assim, em um convite silencioso: parar, respirar e se reconectar. Um luxo simples, mas cada vez mais necessário.

No fim das contas, talvez o segredo esteja justamente nisso — entender que, enquanto o sol se despede no horizonte, o corpo encontra uma oportunidade rara de recomeçar.

Serviço

Para quem deseja vivenciar essa proposta na prática, o Lake Spa realiza neste domingo, 26 de abril, o evento especial Sunset Lake Spa – 8 anos, das 16h às 20h, às margens da lagoa.

A programação reúne experiências sensoriais, gastronomia premium, ambientação sofisticada e a apresentação oficial do novo protocolo de saúde integrativa da casa. O evento também marca uma nova fase de expansão da marca, que projeta se tornar referência nacional em longevidade .

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Evento: Sunset Lake Spa – 8 anos

Data: 26 de abril (domingo)

Horário: 16h às 20h

Local: Lake Spa

Informações: www.lakespa.com.br