5 viagens de trem inesquecíveis para fazer pelo Brasil

Explorar o Brasil sobre trilhos é uma experiência que combina nostalgia e paisagens impressionantes. Com o interesse crescente por rotas alternativas de turismo, os passeios de trem se destacam como uma opção única para redescobrir a história e a natureza do país, Longe do ritmo acelerado das grandes cidades, os roteiros transformam o próprio deslocamento em uma atração.

De trajetos curtos e cheios de charme a viagens mais longas que passam por diferentes biomas, há opções para todos os gostos. A seguir, confira cinco rotas alternativas de turismo que oferecem uma imersão cultural e visual pelo Brasil, ideais para quem busca um novo olhar sobre destinos já conhecidos ou se aventurar por novos caminhos.

Trem da Serra do Mar: de Curitiba a Morretes

Considerado um dos passeios de trem mais bonitos do mundo, o trajeto de aproximadamente 70 quilômetros liga a capital paranaense à cidade histórica de Morretes. A viagem dura cerca de quatro horas e atravessa a maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. O trem passa por pontes, viadutos e túneis construídos no século XIX, revelando uma obra de engenharia notável e vistas espetaculares de montanhas e vales.

Estrada de Ferro Vitória a Minas

Esta é uma das poucas linhas ferroviárias que mantêm o transporte de passageiros em longa distância no país. O percurso de 664 quilômetros conecta as capitais do Espírito Santo e de Minas Gerais em uma viagem de aproximadamente 13h30. Ao acompanhar o curso do Rio Doce, o trem atravessa 42 municípios, oferecendo uma visão autêntica de paisagens rurais e cidades pequenas.

Trem da Vale: de Ouro Preto a Mariana

Uma viagem de volta ao ciclo do ouro. O percurso de 18 quilômetros conecta duas das mais importantes cidades históricas de Minas Gerais. A bordo de vagões que remetem ao passado, os passageiros observam a arquitetura colonial e as belezas naturais da região. O trajeto dura cerca de uma hora e é uma verdadeira aula de história sobre trilhos, ideal para complementar a visita à região.

Maria Fumaça: de São João del-Rei a Tiradentes

Outro clássico mineiro, este passeio é realizado em uma locomotiva a vapor, a famosa Maria Fumaça. O trajeto de 12 quilômetros percorre a antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881 por dom Pedro II. A viagem é curta, com cerca de 40 minutos, mas repleta de charme, passando por fazendas e pela paisagem do Campo das Vertentes.

Trem do Vinho: na Serra Gaúcha

Partindo de Bento Gonçalves, o roteiro de 23 quilômetros é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos. O passeio, animado por apresentações de música e dança, passa pelas cidades de Garibaldi e Carlos Barbosa. Durante o trajeto, os passageiros são convidados a degustar vinhos, espumantes e suco de uva produzidos na região, tornando a viagem uma experiência cultural e gastronômica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata