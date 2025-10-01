Rota alternativa na BR-040 revela tesouros escondidos de Minas Gerais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Uma obra municipal em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, está mudando temporariamente o trajeto de quem viaja pela BR-040, uma das principais rodovias do estado. O que poderia ser apenas um transtorno se revela uma oportunidade para explorar um circuito turístico repleto de história, natureza e gastronomia local.

O desvio obrigatório leva os motoristas para estradas secundárias que conectam pequenas cidades e vilarejos. Este caminho alternativo, embora aumente o tempo de viagem, oferece uma experiência diferente, longe do fluxo intenso da rodovia principal, e convida a paradas estratégicas para descobrir tesouros escondidos do interior mineiro.

O desvio que vira passeio

A alteração no tráfego ocorre na altura do quilômetro 614, próximo a Congonhas. Os motoristas que seguem no sentido Rio de Janeiro são direcionados para uma rota que passa por Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete antes de retornar à BR-040. Já quem viaja no sentido Belo Horizonte faz o caminho inverso, entrando em Conselheiro Lafaiete.

Este novo percurso abre a porta para um roteiro que pode ser explorado sem pressa. A região é parte do circuito da Estrada Real e guarda relíquias do período colonial, além de paisagens naturais impressionantes que convidam a uma pausa para respirar ar puro e registrar belas fotos.

O primeiro trecho do desvio já coloca o viajante em contato com a Serra do Ouro Branco, uma área de preservação ambiental com vegetação de cerrado e campos de altitude. A cidade de Ouro Branco, ponto de passagem obrigatório, serve como um excelente ponto de partida para explorar a região.

A partir dali, é possível esticar o passeio e conhecer municípios vizinhos que normalmente ficam fora do mapa de quem apenas cruza o estado pela rodovia principal. Cidades como Moeda e Belo Vale, por exemplo, ficam a poucos quilômetros e oferecem atrações que valem a visita.

Roteiro pelas cidades do caminho

Transformar o desvio em uma viagem cultural e de lazer exige um pouco de planejamento, mas a recompensa é grande. Cada cidade no percurso tem sua própria identidade e oferece uma experiência distinta.

Veja o que encontrar em cada uma delas:

Ouro Branco

Além da serra que dá nome à cidade, Ouro Branco possui um centro histórico charmoso, com a Igreja Matriz de Santo Antônio em destaque. É um bom local para experimentar a culinária mineira em restaurantes tradicionais.

O primeiro trecho do desvio já coloca o viajante em contato com a Serra do Ouro BrancoGladyston Rodrigues/EM

Conselheiro Lafaiete

A cidade funciona como um polo regional e oferece mais estrutura de serviços. Vale a pena conhecer o Santuário do Sagrado Coração de Jesus e o Museu e Arquivo Histórico da cidade para entender a importância local na história de Minas Gerais.

A cidade funciona como um polo regional e oferece mais estrutura de serviçosEduardo de Almeida/RA studio.

Moeda

Acessível por uma estrada secundária a partir da rota de desvio, Moeda é famosa pela Serra da Moeda. O local é um dos principais pontos de voo livre do Brasil, com rampas de parapente e asa-delta que atraem praticantes e espectadores. A vista do topo da serra é um espetáculo.

Belo Vale

Próxima a Moeda, a cidade é conhecida por abrigar o Museu do Escravo, um importante acervo sobre o período da escravidão no Brasil. A região também é cercada por cachoeiras e trilhas, ideais para quem busca contato com a natureza.

A região também é cercada por cachoeiras e trilhaMarlon Mota/Memorial da Arquidio

Dicas para aproveitar o caminho

Para que a experiência seja positiva, é importante se preparar. As estradas secundárias são bem conservadas, mas o fluxo de veículos pode ser diferente do habitual, especialmente nos horários de pico. Por isso, a organização é fundamental.

Confira algumas dicas para planejar seu passeio:

Tempo de viagem: calcule pelo menos duas horas a mais no seu tempo total de percurso. Se a intenção for parar e conhecer as cidades, reserve um dia inteiro para o trajeto;

Condições do veículo: antes de pegar a estrada, verifique os pneus, o nível de óleo e a água do radiador. Ter o carro em boas condições evita imprevistos em trechos com menos estrutura de apoio;

Planeje as paradas: pesquise antes os pontos que deseja visitar. Verifique horários de funcionamento de museus e restaurantes para não perder a viagem;

Leve dinheiro em espécie: embora muitos estabelecimentos aceitem cartões, em cidades menores e comércios de beira de estrada o dinheiro pode ser necessário;

Aproveite a gastronomia: não deixe de parar para um café com pão de queijo ou para almoçar em um restaurante de comida típica mineira. A culinária é um dos pontos altos da experiência.

Por que a BR-040 está com desvio em Congonhas?

O desvio na BR-040 foi implementado para viabilizar uma obra de drenagem pluvial realizada pela prefeitura de Congonhas.

A intervenção é necessária para melhorar o escoamento de água na região e prevenir alagamentos, impactando diretamente o tráfego no km 614.

Qual é a rota alternativa sugerida?

Para quem segue no sentido Rio de Janeiro, o desvio começa em Congonhas e passa pelas cidades de Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete.

No sentido Belo Horizonte, o motorista deve entrar em Conselheiro Lafaiete, passar por Ouro Branco e retornar à BR-040 após Congonhas.

Quais cidades posso conhecer nesse novo trajeto?

A rota alternativa principal inclui Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete, cidades com importância histórica e boa estrutura.

Com um pequeno ajuste no percurso, é possível visitar também Moeda, famosa pela serra e pelos voos de parapente, e Belo Vale, que abriga o Museu do Escravo.

Quanto tempo a mais a viagem pode levar?

Sem paradas, o desvio pode aumentar o tempo de viagem em cerca de uma hora e meia a duas horas, dependendo das condições do trânsito.

Caso o motorista decida parar para conhecer as cidades, o ideal é reservar um período maior, transformando o trajeto em um passeio de um dia.

O desvio na BR-040 é permanente?

Não, a alteração no tráfego é temporária. O desvio permanecerá ativo apenas durante o período necessário para a conclusão das obras em Congonhas.

A concessionária que administra a rodovia e a Polícia Rodoviária Federal recomendam que os motoristas fiquem atentos à sinalização e às atualizações sobre o tráfego.

Vale a pena fazer o caminho alternativo?

Sim, principalmente para quem não está com pressa. A rota oferece uma experiência de viagem mais tranquila e a chance de descobrir novas paisagens.

O percurso é uma oportunidade para conhecer mais sobre a história de Minas Gerais, desfrutar de sua gastronomia e apreciar belezas naturais que não são visíveis da rodovia principal.