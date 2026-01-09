5 montanhas em Minas Gerais para quem ama trilhas e natureza

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Minas Gerais e suas montanhas são um convite permanente à aventura, e o Pico da Bandeira costuma ser o destino mais lembrado. O estado, no entanto, guarda outros gigantes rochosos que oferecem vistas espetaculares e trilhas para todos os perfis, desde iniciantes a caminhantes experientes. Explorar essas alternativas é descobrir novos ângulos da natureza mineira.

Para quem busca opções que combinam natureza, história e desafios, existem trajetos incríveis que vão além do circuito tradicional. Conhecer esses picos é uma oportunidade de se conectar com a cultura local e desfrutar de paisagens únicas, muitas delas localizadas em importantes parques de conservação.

Pico do Itacolomi, Ouro Preto

Com 1.772 metros de altitude, o Pico do Itacolomi não é apenas uma formação rochosa, mas um símbolo histórico. Foi ele que serviu de referência para os bandeirantes encontrarem a região de Vila Rica, hoje Ouro Preto. A trilha principal tem cerca de 12 a 14 quilômetros (ida e volta) e é considerada de nível moderada a difícil, passando por trechos de mata e campo.

O Pico do Itacolomi é um dos desafios que Minas Gerais oferece a montanhistas com vistas recompensadoras. Crédito: Auremar de Castro

O cume oferece uma vista panorâmica de Ouro Preto e da vizinha Mariana. A subida é uma verdadeira imersão na história do Brasil, dentro de um parque estadual bem estruturado para receber visitantes. É um passeio que une esforço físico e um mergulho no passado colonial mineiro.

Serra do Caraça, Catas Altas

O Santuário do Caraça é um complexo que abriga diversos picos, sendo o Pico do Sol o mais alto, com 2.072 metros. A região oferece uma variedade de trilhas com diferentes níveis de dificuldade, desde caminhadas leves que levam a cachoeiras e piscinas naturais, até travessias mais exigentes, como a subida aos picos.

A imponente formação rochosa da Serra do Caraça é um dos atrativos para montanhistas e amantes da natureza em Minas Gerais. Crédito: Marcos Michelin/Arquivo EM

Além das paisagens, o Caraça tem um atrativo especial: os lobos-guarás. Os animais costumam visitar o adro da igreja à noite para se alimentar, proporcionando um espetáculo raro. É um destino completo que une ecoturismo, espiritualidade e observação da fauna.

Pico do Papagaio, Aiuruoca

Localizado no Sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, o Pico do Papagaio é um dos preferidos por montanhistas experientes. A trilha até seu cume de 2.100 metros é íngreme e desafiadora, exigindo bom preparo físico. O esforço, no entanto, é recompensado com uma das vistas mais impressionantes da região.

Minas Gerais revela em seus picos desafios e paisagens que recompensam a jornada de montanhistas por vistas impressionantes. Crédito: Samir/Divulgação

Do alto, é possível ter uma visão de 360 graus de um mar de morros e vales, incluindo a silhueta de outras montanhas famosas, como o Pico das Agulhas Negras. A paisagem é o grande prêmio para quem encara a subida.

Serra da Canastra, São Roque de Minas

Diferentemente de um pico único, a Serra da Canastra é um vasto parque nacional em formato de chapadão. As principais atrações são a nascente histórica do rio São Francisco e a cachoeira Casca D'Anta, com uma queda de 186 metros. As trilhas podem ser feitas a pé, de bicicleta ou em veículos 4x4.

A imensidão da Serra da Canastra, com suas formações rochosas imponentes, convida à exploração das belezas naturais e ecossistema único de Minas Gerais. Crédito: Marden Couto/TM/Divulgação

A experiência aqui é mais sobre explorar um ecossistema único do Cerrado, com fauna e flora ricas, do que vencer uma grande altitude. A imensidão da paisagem e a força das águas tornam a visita inesquecível.

Pico do Gavião, Andradas

Na divisa de Minas Gerais com São Paulo, o Pico do Gavião é famoso por ser uma das melhores rampas de voo livre do Brasil. Com 1.663 metros de altitude, o local atrai praticantes de parapente e asa-delta. O acesso ao cume é fácil e pode ser feito de carro.

A prática do parapente no Pico do Gavião permite vistas panorâmicas da região cafeeira de Minas Gerais. Crédito: Renato Weil

Para quem não voa, a recompensa é um pôr do sol espetacular, com uma visão privilegiada da região cafeeira do sul de Minas. É uma ótima opção para quem busca uma vista de montanha sem a necessidade de uma longa caminhada.

