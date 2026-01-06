Estilo de Vida
‘Trem para as nuvens’: ferrovia na Argentina é uma das mais altas do planeta
O "Trem para as Nuvens" ("Tren a las Nubes") atinge 4.220 metros de altitude. É uma das ferrovias turísticas mais altas do mundo. Foto: Reprodução/YouTube
O nome surgiu de um documentário dos anos 60, que mostrava o trem a vapor misturando-se às nuvens. Foto: Reprodução
A viagem é impressionante e passa por paisagens deslumbrantes da Cordilheira dos Andes. Foto: Reprodução/YouTube
Outro ponto que chama a atenção no percurso é Puna Salteña, com destaque para a travessia do Viaduto La Polvorilla, uma obra-prima da engenharia. Foto: Casa Rosada/Divulgação
A ferrovia faz parte do Ramal C-14, projeto idealizado nos anos 1920 para ligar a Argentina ao Chile. Foto: Reprodução/YouTube
Foi idealizado pelo engenheiro alemão-argentino Josep Rauch e construído pelo norte-americano Richard Fontaine Maury entre 1921 e 1948. Foto: Domínio Público
Ao longo desses 27 anos, a obra exigiu cerca de 1.300 operários e enfrentou condições extremas, como a própria altitude. Foto: Flickr - Alicia Nijdam
A viagem começa em Salta, de ônibus, e passa por lugares históricos como a Quebrada del Toro e o Campo Quijano. Foto: Flickr - Mercedes Cárdenas
Na parada em El Alfarcito, que fica a 2.800 metros de altitude, os turistas podem experimentar costumes da cultura local, como tomar um café da manhã campestre. Foto: Wikimedia Commons/Sonia Barboza
O embarque no trem acontece a 3.775 metros de altitude, em San Antonio de los Cobres. Foto: Tren a las Nubes/Divulgação
Alguns cuidados devem ser tomados para evitar o chamado soroche ou "mal de altitude". Uma dica é ir se aclimatando em Salta uns dois dias antes da viagem. Foto: Wikimedia Commons/ Fulviusbsas
Também é indicado beber muita água, evitar ingerir álcool e consumir chá de coca para ajudar na adaptação. Foto: Wikimedia Commons/Stevage
Como a temperatura pode variar muito, o recomendado é usar roupas em camadas. Protetor solar, óculos de sol e chapéu devido à forte radiação solar também são dicas valiosas. Foto: Reprodução/YouTube
Apesar da altura impressionante, a ferrovia argentina não é a mais alta do mundo. Esse título pertence à Qinghai–Tibet Railway, na China, que chega a 5.072?metros no ponto mais alto. Foto: Wikimedia Commons/Windmemories