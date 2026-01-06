Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

‘Trem para as nuvens’: ferrovia na Argentina é uma das mais altas do planeta

RF
Redação Flipar
  • O
    O "Trem para as Nuvens" ("Tren a las Nubes") atinge 4.220 metros de altitude. É uma das ferrovias turísticas mais altas do mundo. Foto: Reprodução/YouTube
  • O nome surgiu de um documentário dos anos 60, que mostrava o trem a vapor misturando-se às nuvens.
    O nome surgiu de um documentário dos anos 60, que mostrava o trem a vapor misturando-se às nuvens. Foto: Reprodução
  • A viagem é impressionante e passa por paisagens deslumbrantes da Cordilheira dos Andes.
    A viagem é impressionante e passa por paisagens deslumbrantes da Cordilheira dos Andes. Foto: Reprodução/YouTube
  • Outro ponto que chama a atenção no percurso é Puna Salteña, com destaque para a travessia do Viaduto La Polvorilla, uma obra-prima da engenharia.
    Outro ponto que chama a atenção no percurso é Puna Salteña, com destaque para a travessia do Viaduto La Polvorilla, uma obra-prima da engenharia. Foto: Casa Rosada/Divulgação
  • A ferrovia faz parte do Ramal C-14, projeto idealizado nos anos 1920 para ligar a Argentina ao Chile.
    A ferrovia faz parte do Ramal C-14, projeto idealizado nos anos 1920 para ligar a Argentina ao Chile. Foto: Reprodução/YouTube
  • Foi idealizado pelo engenheiro alemão-argentino Josep Rauch e construído pelo norte-americano Richard Fontaine Maury entre 1921 e 1948.
    Foi idealizado pelo engenheiro alemão-argentino Josep Rauch e construído pelo norte-americano Richard Fontaine Maury entre 1921 e 1948. Foto: Domínio Público
  • Ao longo desses 27 anos, a obra exigiu cerca de 1.300 operários e enfrentou condições extremas, como a própria altitude.
    Ao longo desses 27 anos, a obra exigiu cerca de 1.300 operários e enfrentou condições extremas, como a própria altitude. Foto: Flickr - Alicia Nijdam
  • A viagem começa em Salta, de ônibus, e passa por lugares históricos como a Quebrada del Toro e o Campo Quijano.
    A viagem começa em Salta, de ônibus, e passa por lugares históricos como a Quebrada del Toro e o Campo Quijano. Foto: Flickr - Mercedes Cárdenas
  • Na parada em El Alfarcito, que fica a 2.800 metros de altitude, os turistas podem experimentar costumes da cultura local, como tomar um café da manhã campestre.
    Na parada em El Alfarcito, que fica a 2.800 metros de altitude, os turistas podem experimentar costumes da cultura local, como tomar um café da manhã campestre. Foto: Wikimedia Commons/Sonia Barboza
  • O embarque no trem acontece a 3.775 metros de altitude, em San Antonio de los Cobres.
    O embarque no trem acontece a 3.775 metros de altitude, em San Antonio de los Cobres. Foto: Tren a las Nubes/Divulgação
  • Alguns cuidados devem ser tomados para evitar o chamado soroche ou
    Alguns cuidados devem ser tomados para evitar o chamado soroche ou "mal de altitude". Uma dica é ir se aclimatando em Salta uns dois dias antes da viagem. Foto: Wikimedia Commons/ Fulviusbsas
  • Também é indicado beber muita água, evitar ingerir álcool e consumir chá de coca para ajudar na adaptação.
    Também é indicado beber muita água, evitar ingerir álcool e consumir chá de coca para ajudar na adaptação. Foto: Wikimedia Commons/Stevage
  • Como a temperatura pode variar muito, o recomendado é usar roupas em camadas. Protetor solar, óculos de sol e chapéu devido à forte radiação solar também são dicas valiosas.
    Como a temperatura pode variar muito, o recomendado é usar roupas em camadas. Protetor solar, óculos de sol e chapéu devido à forte radiação solar também são dicas valiosas. Foto: Reprodução/YouTube
  • Apesar da altura impressionante, a ferrovia argentina não é a mais alta do mundo. Esse título pertence à Qinghai–Tibet Railway, na China, que chega a 5.072?metros no ponto mais alto.
    Apesar da altura impressionante, a ferrovia argentina não é a mais alta do mundo. Esse título pertence à Qinghai–Tibet Railway, na China, que chega a 5.072?metros no ponto mais alto. Foto: Wikimedia Commons/Windmemories
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay