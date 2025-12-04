Céu de Montanhas: catálogo de experiências em Brumadinho conquista prêmio

Desde seu lançamento em 2022, o Catálogo Céu de Montanhas tem se consolidado como um farol de esperança e criatividade para Brumadinho, transformando desafios em oportunidades de turismo sustentável. Desenvolvida pela Vale em parceria com o Instituto Rede Terra, e com curadoria do renomado designer mineiro Ronaldo Fraga, a iniciativa surgiu como parte do Programa de Fomento ao Turismo Sustentável, visando diversificar a economia local, gerar empregos e renda, e reduzir a dependência da mineração após o trágico rompimento da barragem em 2019.

O catálogo mapeou e sistematizou 28 vivências iniciais de turismo rural e de base comunitária, destacando riquezas como gastronomia mineira, cerâmica tradicional, artesanato, design têxtil, música e práticas de bem-estar. O nome, inspirado na música "Céu de Montanhas" do compositor local Márcio Nagô, evoca as brumas e o encanto das serras de Brumadinho, convidando turistas a experiências imersivas que vão além dos cartões-postais.

Ao longo dos anos, o projeto evoluiu, ampliando sua rede para 38 empreendimentos e incorporando inovações como o Mapa do Turismo de Brumadinho, uma plataforma digital lançada em 2024 na ABAV Expo, que organiza serviços por região e categoria – de hospedagens e restaurantes a produtos e experiências. Essa ferramenta reforça a vocação sustentável da cidade, integrando atrações como o Inhotim e promovendo estadias mais longas, com foco em impacto ambiental reduzido e desenvolvimento socioeconômico.

Circuitos e rotas

Xequerê, instrumento musical feito com cabaça, é entoado nas apresentações do Grupo Negro por Negro Carlos Altman/EM Nova geração faz renascer a esperança que as tradições e os saberes do Quilombo do Sapé será preservada para todo sempre Carlos Altman Promovido pelo Céu de Montanhas, Circuito dos Quilombos oferece visitas culturais e gastronômicas nos quilombos Sapé, Ribeirão, Rodrigues e Marinhos Carlos Altman/EM Circuito dos Quilombos de Brumadinho venceu a categoria Diversidade da 1ª edição do Prêmio Cumbucca de Gastronomia Carlos Altman/EM Dona Nair é a responsável por manter viva a história de luta e fé do Quilombo dos Marinhos Carlos Altman/EM Dona Nair, benzedeira do Quilombo dos Marinhos, em Brumadinho comando o ritual de cura em projeto que tem parceria com o Céu de Montanhas na cidade mineira Carlos Altman O afroturismo no Quilombo do Sapé, em Brumadinho, é uma oportunidade de conhecer as tradições, a história de luta e a cultura de um povo Carlos Altman/EM Quilombo dos Marinhos Carlos Altman/EM Quilombo de Rodrigues Carlos Altman/EM Quilombo do Sapé Carlos Altman/EM Quilombo dos Rodrigues Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Em 2023, a "Rota Céu de Montanhas" surgiu como uma extensão colaborativa, envolvendo o Instituto Cultural Vale, a Rede Terra e produtores locais, para divulgar cerca de 40 atrativos culturais, gastronômicos e naturais, acessíveis via um catálogo virtual intuitivo.

O impacto vai além da economia: circuitos temáticos como o de Turismo Rural resgatam sabores e conhecimentos tradicionais, como queijos de leite de cabra e manejo de rebanhos, beneficiando pequenos produtores com capacitações do Senar e estruturação profissional.

Já o Circuito dos Quilombos, realizado anualmente desde 2024, abre portas de comunidades centenárias para vivências culturais, religiosas e gastronômicas, promovendo o resgate de tradições quilombolas e gerando renda para artistas e artesãos. Essas ações não só diversificam a oferta turística, mas também fortalecem laços comunitários, como destacou a turismóloga Daniele Teixeira, da Vale: "É um caminho natural para alavancar a economia de Brumadinho, que é um destino desejado, mas ainda pouco explorado."

Premiação

Agora, essa trajetória de reinvenção ganha o ápice com a vitória na 4ª edição do Prêmio Nacional do Turismo. O Catálogo Céu de Montanhas foi o grande vencedor na categoria Economia Criativa e Produção Associada ao Turismo, com a premiação entregue na noite dessa quarta-feira (03/12), em Brasília. Promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional de Turismo (CNT), a distinção celebra projetos inovadores e sustentáveis que impulsionam o setor no Brasil.

Essa conquista soma-se a uma série de reconhecimentos: em 2023, o bronze na categoria Economia Criativa do Prêmio Nacional de Turismo; no mesmo ano, menção honrosa no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade; e, em 2024, finalista do Braztoa.

"Receber esse prêmio, em nome dos empreendedores, foi muito emocionante. Não tenho outra palavra para descrever porque isso representa o trabalho de tanta gente que vem se reinventando, se reconstruindo, e mostra que Brumadinho é muito mais do que os nossos cartões postais. O turismo em Brumadinho são os pequenos empreendedores que abrem as portas de suas casas e fazem isso com paixão. Não são grandes empresas, e isso é o que é impressionante neste prêmio", destacou Bárbara Pessali Marques, presidente da Associação Céu de Montanhas, recém-fundada para gerir o catálogo.

"Essa premiação é um reconhecimento merecido aos empreendedores de Brumadinho que se dedicam ao turismo comprometidos com a sustentabilidade local, com a economia criativa e com o sentimento de comunidade. E é muito importante também porque é sempre uma maneira de divulgar e despertar novos turistas para que conheçam as experiências que realmente encantam", afirma Daniele Teixeira, analista de Sustentabilidade da Vale.

Com ações como fantours, press trips, eventos nacionais e uma loja virtual (marketplace), o Céu de Montanhas continua a posicionar Brumadinho no topo das rotas turísticas sustentáveis. Todas as vivências e experiências podem ser acessadas pelo site ceudemontanhas.com.br, convidando visitantes a mergulharem em um destino onde a resiliência mineira se transforma em encanto autêntico.