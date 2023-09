Tudo de mais sagrado de uma cidade mineira ganha foco no Rio de Janeiro

681





Na Abav, os visitantes poderão ver, através de monóculos, o Sonic Pavilion, do artista Doug Aitken, que foi inaugurado em 2009, em Instituto Inhotim (foto: Arte sobre foto de João Kehl/Divulgação)

Pela lente de acetato do monóculo, os visitantes fazem uma viagem até um mundo de experiências jamais vistas. As minúsculas fotos, de 2x3 cm, mostram a grandiosidade de uma região de Minas Gerais. Um lugar onde a cultura, a gastronomia, a espiritualidade e a natureza comungam o bem-querer! Uma terra de gente que produz arte que vem do barro, da palha, do ferro e das pedras. De gente que costura tramas carregadas de história, tece poemas em tecidos e criam terços com sementes. Uma terra que sabe receber, do jeito único do mineiro, com abraços e afagos. Quem visita o estande de Brumadinho, na Abav Expo 2023, no Rio de Janeiro, imerge na mineiridade só vista aqui nas Gerais.





No estande de Brumadinho, Cida Magalhães, da Happy Travel, apresenta as belezas da região aos visitantes em pequenos monóculos (foto: Marina Rattes/Vale)



O novo momento do setor turístico de Brumadinho, em Minas Gerais, é um dos destaques do evento promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, que começou ontem (27/9) e vai até sexta-feira ( 29/9), no Riocentro. O município mineiro conta hoje com uma oferta turística atrativa e estruturada, capaz de encantar os visitantes mais exigentes. Além de abrigar o Instituto Inhotim, maior museu a céu aberto da América Latina, a cidade vem se posicionando como um dos principais polos de turismo de experiências do país. Um destino completo para quem procura natureza, arte e gastronomia regados à hospitalidade mineira.









Inhotim recebe investimento de R$ 400 milhões

Todo um pavilhão foi inaugurado este ano em Inhotim para receber a artista japonesa Yayoi Kusama ( I%u2019m Here, But Nothing) (foto: Daniel Mansur/Inhotim)







A potência e a grandiosidade do Inhotim, um dos atrativos mais relevantes do país, ganharam um importante impulso. Uma parceria com a Vale, no valor de R$ 400 milhões para os próximos dez anos, está permitindo a ampliação da programação e da atuação do instituto. “Essa parceria inédita fortalece Inhotim como uma instituição viva, dinâmica e relevante na contemporaneidade. Com os recursos, poderemos manter um colecionismo ativo e ampliar nossa programação artística e cultural, além de expandir nossos projetos socioeducativos”, declara Lucas Pessôa, diretor-presidente do Inhotim.









Uma das primeiras ações implantadas graças à parceria foi a ampliação da gratuidade – que, desde julho, acontece todas as quartas-feiras. Somente nos primeiros 30 dias, houve um aumento de 33% no número de visitantes em relação ao mesmo período do ano passado. No mesmo mês, foi inaugurada a Galeria Yayoi Kusama, dedicada a uma das mais renomadas artistas da atualidade. O projeto arquitetônico é assinado pelos arquitetos Fernando Maculan (MACh) e Maria Paz (Rizoma) e a galeria abriga duas instalações imersivas da artista: I’m Here, But Nothing (2000) e Aftermath of Obliteration of Eternity (2009), trabalhos pertencentes à Coleção do Instituto Inhotim, adquiridos em 2008 e 2009, respectivamente.









Com o novo espaço, o Instituto Inhotim totaliza 24 galerias distribuídas em 140 hectares de área de visitação, que compreende todo o jardim botânico com mais de 4,3 mil espécies de diversos continentes. Um acervo composto por 1.862 obras de 280 artistas de 43 países, formado por pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, vídeos e instalações. Atualmente, cerca de 597 trabalhos de 56 artistas estão em exposição, representando 18 países. As obras estão dispostas ao ar livre, entre os caminhos do Jardim Botânico do Inhotim ou exibidas em galerias.









Outra novidade é a parceria recém firmada entre o Inhotim e o catálogo Céu de Montanhas – uma coletânea de experiências turísticas desenvolvida pela Vale com curadoria do designer mineiro Ronaldo Fraga e da especialista em turismo de experiência Miriam Rocha. A partir de agora, quem acessar o site do instituto, encontrará um amplo cardápio de vivências rurais, gastronômicas, artísticas e bem-estar disponíveis na região.









“Brumadinho é a casa do Inhotim, como de tantas outras vidas e histórias, agora consolidadas com as experiências oferecidas pelo Céu de Montanhas. E, com essas histórias, esperamos atrair cada vez mais turistas para estar por mais tempo em Brumadinho e consolidar este município como uma referência de turismo sustentável no Brasil”, comenta Felipe Paz, diretor de Relações Institucionais do Inhotim.









Essa parceria entre o Inhotim e o Céu de Montanhas, que possibilita a apresentação de opções mais diversificadas para o visitante do Inhotim e de Brumadinho, pode ser acessada no site do Instituto: https://www.inhotim.org.br/visite/









Céu de experiências





Projeto Céu de Montanhas, iniciativa da Vale, oferece experiências turísticas, culturais e gastronômicas em Brumadinho (foto: Marcelo Belém/ Instituto Rede Terra )



Lançado em julho de 2022, o Céu de Montanhas (projeto desenvolvido pela Vale) é resultado de um extenso trabalho de mapeamento, assessoria técnica e sistematização da oferta de turismo rural e de base comunitária no município. Segundo Daniele Teixeira, analista de Sustentabilidade da Vale e coordenadora do projeto, o catálogo foi pensado para diversificar a oferta da região e facilitar o acesso do turista aos atrativos. “Essa ação busca aumentar o tempo de permanência do visitante que vai a Brumadinho e fortalecer a contribuição do turismo para a economia local”.





Foi criado, ainda, um mapa turístico georreferenciado com a sinalização de atrativos naturais e culturais da região, além de informações sobre serviços e estabelecimentos turísticos de Brumadinho. O mapa está disponível no modelo impresso e também em uma plataforma virtual articulada com o Google Maps. Ao reunir e organizar os principais pontos de interesse da região, o material – que pode ser acessado aqui – oferece ao visitante uma visão completa das potencialidades do município, incentiva seu deslocamento interno e favorece sua estadia por mais tempo.









Um mergulho nas cores e nos sabores de Brumadinho

Visitantes descobrem que os sabores mineiros vão além do pão de queijo. Um exemplo é o baquete oferecido pela culinarista Joseane Jorge, no Ateliê Xakra (foto: Bárbara Oliveira/ Instituto Rede Terra)







Extrair o barro e produzir uma peça de cerâmica. Tomar um banho de imersão em cerveja em um belo e tranquilo jardim. Colher alimentos no quintal e participar da feitura de uma refeição tipicamente mineira. Essas são apenas algumas das dezenas de vivências reunidas na coletânea. “Brumadinho é um município imenso, que guarda uma riqueza cultural ainda pouco conhecida. A proposta de Céu de Montanhas é oferecer um mergulho na tradição e na história desse lugar”, explica Daniele.









A busca por uma conexão com a vida rural, por exemplo, inspirou o desenho de vivências como a do Sítio Fotossíntese. Uma horta com temperos tradicionais, um extenso pomar, um quintal com mais de 40 espécies de árvores nativas e comida de verdade servida na varanda formam o cenário perfeito para que os visitantes possam vivenciar o dia a dia no campo.

















Já o Ateliê Cerâmica Raiz é parada obrigatória para quem se interessa pela arte da cerâmica. Os anfitriões Cecília Lobo e Lenine abrem as portas de casa e compartilham todo o seu processo de trabalho– da extração do barro à modelagem e queima das peças.

Que tal beber ( ou comer) uma cachacinha mineira de forma inusitada? Na experiência d%u2019A Cachaçaria Itinerante vai te surpreender (foto: Marcelo Belém/ Instituto Rede Terra)





Os amantes da boa comida se surpreenderão com as mais inusitadas experiências gastronômicas. É o caso d’A Cachaçaria Itinerante, que apresenta aos convidados uma imersão no universo da cachaça envolvendo histórias, drinks e pratos da gastronomia molecular.









Atividades voltadas para a saúde e o bem-estar também foram contempladas no catálogo Céu de Montanhas. Um banho de imersão em cerveja é a proposta de A mi manera-Bistrô, Pousada e Cervejaria Artesanal. No Espaço Samtoshala, a vivência inclui massagens com óleos essenciais, exercícios de respiração, yoga e pilates.





Todas as vivências do catálogo Céu de Montanhas podem ser acessadas em: www.ceudemontanhas.com.br











Natureza exuberante e esportes radicais









Para quem gosta de turismo de natureza, Brumadinho é um prato cheio. Conhecida por atrair amantes de esportes radicais como voo livre, trekking e ciclismo, a região abriga importantes áreas preservadas, a exemplo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, com seus 4 mil hectares de natureza exuberante e uma rica biodiversidade constituída por uma série de espécies da fauna, como o lobo-guará, onça parda, cachorro-do-mato, veado campeiro e o carcará; e da flora, como a canela-de-ema, várias espécies de orquídeas, bromélias e cactáceas. O Parque guarda ainda seis mananciais, trilhas e mirantes.









Outra opção interessante é o Monumento Natural Serra da Calçada, que ganhou esse nome por preservar em alguns trechos calçamento original do século XVIII. Entre as ruínas remanescentes na região, estão a fábrica de São Caetano da Moeda Velha e o complexo minerário Forte de Brumadinho, ambos tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) em 2008. Com cerca de 8 km de extensão, ele é perfeito para diversos tipos de atividades.









Um pouco mais adiante, a Serra da Moeda ostenta uma das paisagens mais majestosas e exuberantes do estado. O Topo do Mundo, rampa natural com 500 metros de desnível, é a principal base para salto de parapente na região de Belo Horizonte.









ABAV Expo 2023





27 a 29 de setembro

Horário: 13h a 20h

Endereço: Riocentro | Av. Salvador Allende, 6555 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ

Brumadinho/MG

Pavilhão 3 – Destinos

Estande ECD -14













ABAV TALKS





A diversidade de Brumadinho como referência brasileira de turismo de experiência

28/09

Horário: 15h a 15h40

Local: Arena Metamorfose | Riocentro













O Painel vai apresentar a diversidade de Brumadinho como uma referência brasileira de turismo de experiência a partir do lançamento do Catálogo “Céu de Montanhas”. Serão abordadas ainda as metodologias e ações utilizadas no processo de fortalecimento coletivo do setor, como a produção de inteligência, a pactuação de estratégias coletivas com o trade turístico e a parceria dos setores do turismo local com o Instituto Inhotim. Essas iniciativas fazem parte do escopo do Programa de Fomento do Turismo Sustentável em Brumadinho, desenvolvido pela Vale, em parceria com o Instituto Rede Terra.