Vá sem medo: 15 países mais seguros do mundo para viajar em 2025

A busca por destinos turísticos seguros ganhou prioridade global após a retomada pós-pandêmica, mas o que realmente define a proteção oferecida aos viajantes? Especialistas apontam que a equação vai além da baixa criminalidade e envolve um tripé crítico: estabilidade política, infraestrutura robusta e gestão de riscos integrada. Além de outros critérios como: guerras, terrorismo e violência urbana a eventos climáticos extremos.



Para muitos viajantes, a escolha de um destino tem a segurança como prioridade máxima. Para esses turistas, questionamentos como: “quando poderei voltar a viajar para Ucrânia?” ou “como as erupções vulcânicas na Islândia vão afetar minha viagem lá?” são o pontapé do planejamento das férias.

As respostas a essas perguntas se encaixam perfeitamente no relatório "Safest Destinations", elaborado pela seguradora norte-americana Berkshire Hathaway Travel Protection . Desde 2016, ela faz pesquisas onde entrevista viajantes dos EUA sobre suas atitudes em relação à segurança nas viagens.Desde 2018, os dados são compilados em listas dos lugares mais seguros do mundo.

A Islândia é magnífica, com paisagens estonteantes. Um desses cenários especiais é Silfra, uma fenda entre dois continentes, onde muitas pessoas, de forma desafiadora, gostam de mergulhar. É preciso ter bastante coragem. wikimedia commons Delahanty Como se não bastasse a peculiaridade do lugar, lá ainda é possível tocar na América e na Europa ao mesmo tempo! Isso porque a fenda demarca a divisão entre os dois continentes. divulgação / qual viagem A fenda fica localizada a cerca de 50 km da capital Reykjavik, no Parque Nacional Þingvellir. Nadine Bliedung Unsplash A fenda se formou por conta de uma série de terremotos que ocorreram em 1789, no limite tectônico divergente entre as placas Norte-Americana e Eurasiática. Josephyoon4 wikimedia commons A água de Silfra é filtrada por lava vulcânica por quase 100 anos, resultando em uma visibilidade subaquática de até 100 metros. A água é tão pura que os visitantes podem beber diretamente da fenda! Guillaume Baviere wikimedia commons As cores vibrantes do lugar chamam a atenção: a luz do sol reflete nas paredes da fenda, criando tons de azul, verde e até roxo. AwOiSoAk KaOsIoWa wikimedia Outro detalhe são as formações rochosas. As paredes da fenda são cobertas por musgo e algas, criando um cenário subaquático único. AwOiSoAk KaOsIoWa wikimedia Essa área toda fica na Dorsal Meso-Atlântica, que é uma parte do oceano onde tem muitos vulcões, alguns dos mais ativos do mundo! Harshil Gudka Unsplash A água da fenda de Silfra é abastecida pelo derretimento da geleira Langjökull. Zairon wikimedia commons Antes de entrar na água fria, os visitantes são vestidos com roupas de mergulho, luvas, óculos e nadadeiras. Essas roupas são muito importantes porque permitem flutuar na superfície da água, que fica entre 2°C e 3°C o ano todo. flickr Guillaume Baviere Mesmo com o frio, a vista incrível e a experiência única fazem valer a pena. Pessoas com certificação de mergulho podem ir até uma profundidade de 18 metros, desde que use um cilindro. Gerald Lobenwein por Pixabay Um outro lugar no mundo que conta com a mesma peculiaridade de estar no meio de dois continentes é Istambul, a maior cidade da Turquia. Raimond Klavins Unsplash O estreito de Bósforo, um canal natural que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, divide a cidade em duas partes, com a parte ocidental na Europa e a parte oriental na Ásia. Acediscovery wikimedia commons Inclusive, a localização de Istambul a tornou um importante centro comercial e cultural ao longo da história. Istanbul Tipps wikimedia A cidade era o ponto de encontro das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, o que contribuiu para sua prosperidade. Engin Yapici Unsplash A posição entre dois continentes também influenciou a cultura de Istambul. A cidade é um caldeirão de culturas e influências europeias e asiáticas, o que se reflete na sua arquitetura, culinária e costumes. Michael Parulava Unsplash Istambul é vista como um símbolo de união entre o Ocidente e o Oriente. A cidade demonstra que é possível diferentes culturas coexistirem e prosperarem juntas. Mostafameraji wikimedia commons A divisão da cidade exige uma infraestrutura de transporte eficiente para conectar as duas partes. Por isso, pontes e túneis submarinos foram construídos para facilitar o tráfego entre os continentes. Osman Köycü Unsplash A parte asiática de Istambul é geralmente menos desenvolvida que a parte europeia. O governo turco está investindo em projetos para reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida da região. Mostafameraji wikimedia commons O Palácio Topkapi, antiga residência dos sultões otomano, é uma das grandes atrações turísticas localizada na parte europeia da cidade. Haroon Ameer Unsplash Além disso, tem a Mesquita Azul, conhecida como uma das maiores e mais belas do mundo, a Torre de Gálata e o Palácio Dolmabahçe que atraem visitantes em todas as épocas do ano. Moonik wikimedia commons Voltar Próximo

Para elaborar a lista deste ano, a seguradora entrevistou 1.702 viajantes que visitaram os países classificados dentro do período dos últimos cinco anos e considerou dados de fontes externas para avaliar preocupações com segurança, como terrorismo, emergências climáticas, medidas de saúde e segurança de grupos sub-representados. Entre elas, estavam dados do Índice Global de Paz e as pontuações do GeoSure Global sobre as principais cidades de cada país, levando em consideração fatores como segurança das mulheres, roubo, liberdades básicas, saúde e aspectos médicos.



Lugares mais seguros para viajar em 2025



Islândia

Austrália

Canadá

Irlanda

Suíça

Nova Zelândia

Alemanha

Noruega

Japão

Dinamarca

Portugal

Espanha

Reino Unido

Países Baixos

Suécia

Apenas para comparação, aqui está a lista do ano passado:

Canadá

Suíça

Noruega

Irlanda

Países Baixos

Reino Unido

Portugal

Dinamarca

Islândia

Austrália

Nova Zelândia

Japão

França

Espanha

Brasil



Dados da pesquisa

A Islândia subiu para o primeiro lugar devido à sua baixa densidade de tráfego e segurança geral, mas os viajantes devem estar atentos a possíveis erupções vulcânicas. Já a Austrália é considerada segura devido à sua localização isolada e baixa criminalidade, mas possui riscos relacionados à sua fauna selvagem.O Canadá é seguro pela sua baixa densidade populacional, mas há cuidados a serem tomados com animais selvagens em áreas rurais. A Irlanda mantém sua posição devido à sua população amigável e baixa criminalidade, mas os motoristas devem se adaptar às estradas estreitas e ao sistema de direção.

A Suíça possui cidades altamente seguras, mas os viajantes devem estar atentos a riscos naturais, como avalanches e deslizamentos. A Nova Zelândia é segura devido ao seu isolamento geográfico, mas os viajantes devem cumprir as rígidas regras de biosegurança do país. A Alemanha subiu no ranking devido à sua organização e segurança tanto em áreas urbanas quanto rurais. O Japão é uma exceção entre países densamente povoados, com uma das menores taxas de homicídio do mundo, mas possui leis rigorosas contra maconha.



Países como Noruega, Dinamarca e Portugal também são destacados por suas culturas acolhedoras e infraestrutura segura. Rankings específicos incluem segurança contra crimes violentos, terrorismo, transporte e saúde, com Canadá, Noruega e Austrália frequentemente liderando.

Nova Zelândia, Canadá e Irlanda são apontados como os destinos mais seguros para mulheres, LGBTQIA+ e pessoas de cor. A percepção de segurança varia por faixa etária e renda, com países como Nova Zelândia, Vietnã e Costa Rica sendo favoritos em categorias específicas.

Para se avaliar a segurança nos destinos, são avaliados critérios e contextos específicos de cada região, incluindo lugares livres de terrorismo, destinos protegidos de eventos climáticos extremos, países com infraestrutura sólida para prevenir acidentes rodoviários e regiões onde viajantes de diversas raças e da comunidade LGBTQIA+ se sintam seguros e confortáveis.

A estabilidade política e segurança pública são pontos-chave. Países com baixos índices de criminalidade e conflitos armados costumam ser mais seguros. Além disso, a infraestrutura turística é importante. Locais com boa rede de hospedagem, transporte eficiente e serviços de saúde acessíveis são mais seguros. A presença de representações diplomáticas do país de origem do viajante também pode ser um fator, já que oferecem suporte em emergências.

Questões de saúde pública, como surtos de doenças, devem ser consideradas. Países com sistemas de saúde robustos e campanhas de vacinação em dia são mais seguros. A receptividade cultural e a existência de políticas de inclusão também influenciam, pois reduzem o risco de discriminação contra estrangeiros. Os critérios utilizados para classificar os países mais seguros em 2025 são baseados em uma combinação de fontes subjetivas e objetivas, garantindo uma avaliação equilibrada.



Brasil

Este ano, o Brasil se encontra na 36ª posição no ranking "Safest Destinations", elaborado pela seguradora Berkshire Hathaway Travel Protection. Em 2024, o país foi considerado o 15º mais seguro para viajantes, segundo o relatório. Na penúltima edição do relatório, de setembro de 2023, revelou que o Brasil ocupava o 42º lugar. Com a mudança, o Brasil passou a ocupar a primeira posição entre os países mais seguros para viajantes na América Latina e é o segundo colocado nas Américas, atrás apenas do Canadá – à frente de países como Estados Unidos e México.

“O Brasil é um país vasto e diversificado, conhecido por suas belezas naturais, cultura rica e povo acolhedor. Isso, por si só, já faz do Brasil um destino popular no cenário internacional. Com essa visão, estamos trabalhando para tornar, cada vez mais, as áreas turísticas seguras, com a implementação de políticas públicas integradas entre todos os setores do governo”, reforçou o ministro do Turismo, Celso Sabino.