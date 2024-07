Países mais seguros para viajar em 2024

Há uma ressalva: De acordo com o Departamento de Estado, viajar para regiões de fronteira do Brasil - com Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai – não é recomendado devido aos altos níveis de criminalidade e atividade de gangues. Na foto, Epitaciolândia, no Acre, fronteira com Peru.