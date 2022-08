Nova erupção atrai curiosos na Islândia

Curiosos vistavam nesta quinta-feira (4) o local de uma nova erupção em uma fenda vulcânica localizada em um vale desabitado a cerca de 40 km de Reykjavik, a capital da Islândia.



Esta erupção, que começou na quarta-feira (3), fica a quase um quilômetro do vulcão Monte Fagradalsfjall, no sudoeste da Islândia, que permaneceu em erupção por seis meses no ano passado.



O local da atual atividade vulcânica, em uma área de difícil acesso e que exige uma caminhada de 90 minutos, atraiu mais de 1.830 visitantes no primeiro dia do surgimento da fenda, segundo as autoridades islandesas.



Os espectadores caminhavam para o local na manhã desta quinta-feira, apesar do pedido das autoridades para que as pessoas não visitassem a área antes de uma avaliação de risco.



A Defesa Civil indicou que apenas crianças pequenas deveriam manter distância da zona de erupção.



Os gases que emanam das erupções vulcânicas, como dióxido de enxofre, podem ser perigosos ou até mortais.



O instituto meteorológico da Islândia estimou nesta quinta-feira o comprimento da rachadura em 360 metros, com jatos de lava atingindo entre 10 e 15 metros.



O fluxo de lava nas primeiras horas da erupção foi calculado em 32 m3 por segundo, segundo medições feitas na quarta-feira por cientistas do Instituto de Ciências da Terra, três horas e meia após o início da atividade vulcânica.



Isso é de quatro a cinco vezes mais do que no início da erupção de 2021.



"A erupção atual é muito mais poderosa", observou o instituto no Facebook.



Segundo a mesma fonte, a lava desta nova erupção cobre uma área de aproximadamente 74.000 metros quadrados.



A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, ou seja, o maior número da Europa.