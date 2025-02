Foliões a bordo: cruzeiros devem atrair mais de 50 mil pessoas

O Carnaval se aproxima e muitos foliões veem nos cruzeiros a oportunidade perfeita para viajar e viver experiências inesquecíveis. De 28 de fevereiro a 5 de março, 14 navios, entre cabotagem e longo curso, farão embarques e escalas pela costa brasileira, movimentando mais de 50 mil pessoas entre passageiros e tripulantes, segundo a CLIA no Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos).



Os roteiros dos cruzeiros incluem destinos como Rio de Janeiro, Salvador, Santos, Búzios, Maceió, Ilhabela, Ilha Grande, Balneário Camboriú, Itajaí, Porto Belo, Angra dos Reis, Fortaleza e Paraty, além de Buenos Aires e Montevidéu, impulsionando significativamente o turismo e a economia local. No Rio de Janeiro, o Pier Mauá receberá nove navios, com cinco deles atracando simultaneamente em dois dias consecutivos.

Turismo aquecido

O ministro do Turismo, Celso Sabino, fala da importância do segmento para a atividade turística no país. “O turismo no Brasil está aquecido e com números positivos de faturamento, ocupação, movimentação de passageiros, mostrando que o brasileiro está viajando mais, com dinheiro no bolso e podendo priorizar atividades de lazer com a família e amigos”, afirmou.

De acordo com o mais recente estudo da CLIA no Brasil, o impacto econômico médio (direto, indireto e induzido) gerado por cada cruzeirista é de R$ 668,91 nas cidades de escala e R$ 877,01 nas cidades de embarque e desembarque.

"O Carnaval é uma das épocas mais procuradas para viagens, e os cruzeiros oferecem uma experiência única, combinando conforto, lazer e a oportunidade de explorar diversos destinos em uma única viagem. Além de momentos inesquecíveis para os passageiros, essa movimentação impulsiona a economia, gera empregos e fortalece toda a cadeia produtiva do turismo”, destaca Marco Ferraz, presidente da CLIA no Brasil.

O impacto econômico das viagens de cruzeiro vai além do período da viagem: segundo a CLIA Global, 60% dos cruzeiristas retornam posteriormente aos destinos que conheceram a bordo para estadias mais longas, ampliando ainda mais os benefícios para as cidades visitadas.

Os navios oferecem uma programação completa para todos os perfis de viajantes: opções gastronômicas inclusas, teatro, shows, academia, spa, games, piscinas e, claro, festas temáticas para quem quer aproveitar o Carnaval em grande estilo. "Grandes eventos, como o Carnaval, são convites perfeitos para embarcar e viver novas experiências, ainda mais considerando o excelente custo-benefício dos cruzeiros", complementa Marco Ferraz.

SUSTENTABILIDADE

Além do entretenimento e dos impactos positivos para o turismo e a economia, a sustentabilidade também está no centro das operações do setor. A indústria de cruzeiros tem investido continuamente em tecnologias para reduzir emissões e aumentar a eficiência energética, com um compromisso claro: zerar a emissão de carbono até 2050.