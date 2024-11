A temporada 2024/2025 da MSC Cruzeiros começou oficialmente no dia 8 de novembro, trazendo o ultramoderno MSC Seaview como o primeiro navio a aportar no Brasil. Com capacidade para mais de cinco mil hóspedes, o Seaview une luxo, diversão e versatilidade, prometendo experiências inesquecíveis para todos os perfis de viajantes.





Partindo de Santos, o MSC Seaview oferece minicruzeiros de três e quatro noites, com escalas em Búzios, Ilha Grande, Balneário Camboriú e Porto Belo. Para quem busca viagens mais longas, há itinerários de sete noites que incluem destinos como Salvador, Ilhéus e Rio de Janeiro, ou Montevidéu e Buenos Aires. “A MSC Cruzeiros, nesta temporada, é a única que vai levar o brasileiro para o destino que ele mais gosta: o Nordeste”, informa Eduardo Simões, diretor de Marketing da MSC Cruzeiros durante a inauguração da temporada.





O MSC Seaview é ideal para famílias. ‘Estamos muito felizes em prestar os nossos serviços e dar a melhor experiência para nossos hóspedes e turistas que vão viajar conosco. Espero que tenhamos uma temporada excelente de inovação, sucesso e com turistas felizes nesta nova temporada”, destacou o diretor de cruzeiros Hélio Nunes.





Para todos

Oferecendo uma ampla variedade de opções de lazer, as crianças podem aproveitar áreas exclusivas desenvolvidas em parceria com marcas renomadas como LEGO e Chicco, além de um parque aquático e cinco piscinas espalhadas por diferentes decks, incluindo tobogãs e atrações interativas.





Para os casais, o navio oferece ambientes perfeitos para momentos românticos, como a icônica Ponte dos Suspiros, uma passarela de vidro a 40 metros de altura que proporciona vistas deslumbrantes do oceano. Os espaços ao ar livre e a promenade externa de 360° são ideais para registrar memórias inesquecíveis.





De noite, vale a pena conferir o show que acontece no atrium de quatro andares, que inclui a escadaria com diamantes Swarovski, Louge e um espaço para dançar muito, seja coladinho ou sozinho, isso tudo com vista para o mar.





Já os que buscam relaxamento, encontram no MSC Aurea Spa tratamentos de alto nível e uma estrutura dedicada ao bem-estar. Já os amantes de gastronomia podem saborear pratos variados, que vão desde frutos do mar frescos até especialidades asiáticas e cortes nobres de carne, em diversos restaurantes temáticos.





Lazer e entretenimento

O MSC Seaview impressiona com suas opções de entretenimento: teatro com shows dignos de Broadway, incluindo apresentações com música ao vivo, contorcionismo e muita dança; cinema XD, simulador de Fórmula 1, boliche e discoteca. De noite, os navegantes podem curtir o cassino e colocar a sorte em jogo nas máquinas que invadem o salão junto de um espaço para curtir um bom coquetel. Para os desinibidos, o Sport Bar, garante uma noite divertida com direito a karaokê. Uma dica: volte ao espaço pela manhã para ver nas paredes, camisetas autografadas de ídolos do esporte, como a parede dedicada ao Ayrton Senna.





Espaço dedicado a Ayrton Senna Nara Ferreira/ E.M

Para quem gosta de adrenalina, o cruzeiro contém duas tirolesas de 105 metros de comprimento que garantem doses de ação, enquanto academias modernas e lojas completam a experiência.





Com tantas possibilidades, e se fosse para resumir em poucas palavras a experiência no SeaViews, o navegante deve ter em mente que ele irá se descolar da realidade - onde o exclusivo e a diversão são garantidos para todos os públicos.





Cruzeiros temáticos





Antes do final do ano, o MSC Seaview será palco de diversos cruzeiros temáticos, como "Maiara & Maraísa em Alto Mar", entre os dias 29 e 2 de dezembro, com a com presença de outros artistas e shows com Hugo & Guilherme, César Menotti & Fabiano, Durval Lelys, Lauana Prado e Boate Azul (Edson e Hudson & Gian e Giovanni); "Navio do Zeca Pagodinho", entre os dias 6 e 9 de dezembro, que além da presença principal, terá a convidados, como Diogo Nogueira, Vanessa da Mata, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Maria Rita e Fundo de Quintal;e o "89 Rock Boat", entre os dias 15 a 18 de dezembro, atendendo aos mais variados gostos.





O navio também se destaca em celebrações como o Réveillon, com um cruzeiro especial de oito noites que passa por Salvador, Copacabana, Búzios e Ilha Grande, proporcionando aos hóspedes a oportunidade de assistir à icônica queima de fogos de Copacabana.





Com seu design inovador que privilegia o contato com o mar, amplas áreas ao ar livre e uma infraestrutura impressionante, garantindo uma temporada memorável na América do Sul.





