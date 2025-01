Voo extra no dia 12 de fevereiro sairá do aeroporto de Confins às 12h, chegando no aeroporto de Guarulhos às 13h15

A LATAM criou uma frequência adicional na rota Belo Horizonte/Confins-São Paulo/Guarulhos na véspera do show da artista colombiana Shakira na capital paulista. O evento, programado para o dia 13 de fevereiro no Estádio MorumBIS, deve atrair fãs do Brasil todo, e a LATAM teve um olhar especial para os mineiros na data.



“A LATAM está ciente de que milhares de mineiros viajam para assistir a shows de grande relevância fora do estado. Por isso, adicionamos na véspera do show da Shakira um voo extra de Belo Horizonte para São Paulo, o que reforça ainda mais o nosso compromisso como a companhia que mais conecta os brasileiros com o Brasil e o mundo", comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

O voo extra no dia 12 de fevereiro sairá do aeroporto de Confins às 12h, chegando no aeroporto de Guarulhos às 13h15, e será realizado em aeronave Airbus A319, com capacidade para até 140 passageiros. Com a frequência adicional, a companhia irá oferecer 7 voos na rota no dia 12 de fevereiro, com capacidade para levar um total de cerca de 1.280 passageiros de BH a São Paulo. As vendas já estão disponíveis em latam.com.

Atualmente, a LATAM opera cerca de 135 voos semanais no aeroporto de Confins, para 4 destinos nacionais (Brasília, São Paulo/Congonhas, São Paulo/Guarulhos e Fortaleza) e 1 destino internacional (Santiago).