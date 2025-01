MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Com investimento previsto de R$ 330 milhões, o projeto da Fazenda Vista Verde é ambicioso. O complexo de luxo em Araçoiaba da Serra (121 quilômetros de São Paulo) contará com piscina com mil ondas por hora, um hotel com fachada inspirada em templos incas e uma praia artificial, além de um museu a céu aberto inspirado no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG).

O empreendimento também terá uma uma cantina da vinícola chilena Vik e uma área residencial com 160 lotes de 2.000 m². O projeto é liderado pela LN Urbanismo, parte do grupo Luan, em parceria com a vinícola Vik, responsável pelo hotel e pela cantina. A expectativa do lançamento da primeira fase é para o primeiro semestre de 2025.





Somente para a piscina de ondas, o investimento será de R$ 130 milhões, com tecnologia da empresa Wavegarden, empresa espanhola pioneira nesse tipo de operação -atualmente, existem duas piscinas de ondas construídas por eles no Brasil e uma terceira em fase de construção.





A ideia da fazenda é combinar luxo e contato com a natureza, conforme explica o CEO da Luan Adrian Estrada à reportagem. Além de casas de alto padrão em meio a um paisagismo e obras de arte, o complexo contará com diversas opções de lazer.





"A ideia é que seja algo único, algo diferente, algo que a pessoa saiba que ela está naquele local. E aquela região, como um todo, era onde passavam os Caminhos do Peabiru, que conectavam Machu Picchu, Cusco, com o Oceano Atlântico. E Araçoiaba da Serra, que significa 'cidade onde o sol se esconde', por causa do Morro de Ipanema, era uma das paradas desses caminhos do Peabiru. Era um dos portais espirituais diretos", disse.





O projeto da Fazenda Vista Verde começou a ser pensado há seis anos, sob a ideia de criar um residencial de altíssimo padrão no interior de São Paulo, atraindo pessoas da capital e de cidades próximas, como Sorocaba e Campinas.





"É uma coisa muito ligada à arte, à natureza, à sustentabilidade, ou seja, quem for fazer uma atividade normal dentro do espaço terá a oportunidade de interagir com uma experiência artística e com uma preservação da natureza, nesse conceito de museu aberto, como acontece em Inhotim", afirmou Estrada.





No momento, algumas obras que irão compor o museu a céu aberto já foram instaladas na fazenda, como 'A Criação', de Rizza Bomfim, 'Trepa Trepa', de Paulo Climachauska, 'Parâmetros de Sinapse e Micrologias', de Loris Cecchini, e 'Potentia Mater', de Livia Moura. A ideia é que cada acomodação seja assinada por um artista diferente.





"Serão todas experiências diferentes, ligadas à gastronomia, ao vinho. A Vik é uma vinícola totalmente ligada à arte, então vamos entregar cor, pintura, decoração, cama, banheiro, tudo feito de uma maneira única para quem vier aproveitar o espaço", contou.