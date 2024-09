Minas Gerais, com sua diversidade de flora e clima favorável, destaca-se como um dos destinos mais atrativos para quem deseja vivenciar a beleza das flores. Conhecer os destinos floridos não apenas proporciona uma experiência visual deslumbrante, mas também oferece a oportunidade de apreciar a rica cultura local, participar de festivais e degustar a culinária típica. Seja explorando os campos de rosas em Minas ou as famosas tulipas do interior paulista, a primavera é a época perfeita para se conectar com a natureza e descobrir as maravilhas que o Brasil tem a oferecer.





Monte Verde, um dos destinos mais encantadores de Minas Gerais, se transforma em um verdadeiro paraíso durante as diferentes estações do ano. Na estação primavera, que teve início no último domingo (22/9), o distrito ganhou mais vida com flores coloridas que brotam por toda parte, criando um cenário vibrante e perfumado. Quem for visitar o refúgio nas montanhas nessa época do ano, com a chegada da chuva após um longo período seco, vai se deparar com as montanhas repletas de muito verde. O clima ameno convida os visitantes a explorar suas trilhas e cachoeiras e respirar a natureza.

Avenida Monte Verde ganhou mais vida com flores coloridas Move/Divulgação



Quando pensamos no Distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, logo lembramos do clima frio e ruas lotadas de turistas, mas o destino também possui seus encantos na primavera. O local vai muito além do clima ameno das montanhas. É na primavera que a natureza da Serra da Mantiqueira se mostra mais exuberante e grandiosa. Com jardins e árvores floridas, o clima por lá fica ainda mais convidativo, criando uma atmosfera perfeita para passeios. Quem ainda não visitou Monte Verde na estação das flores pode ter deixado de ver as paisagens ainda mais vivas.

Floradas



Um dos destaques entre as principais marcas registradas da natureza de Monte Verde durante a primavera são as margaridas, espalhadas por todos os cantos e cujas cores amarela e branca ficam mais vivas nesta estação. As hortênsias, por sua vez, também brilham com as suas variações de tonalidade entre a rosa, o azul e o roxo. Bromélias, calêndulas, tulipas, lavandas e petúnias estão entre as outras flores que, nesta época, deixam o destino ainda mais deslumbrante. “Após o fim da nossa tradicional temporada de inverno, a primavera também é um ótimo período para os turistas visitarem o nosso vilarejo, com suas florestas nativas e inúmeras flores silvestres. O distrito fica lindíssimo e o espetáculo proporcionado pela natureza se torna ainda mais exuberante do que o visto nas primeiras floradas, na estação mais fria do ano”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).



Trilhas e bikes



Em meio a esse cenário encantador, a Araukaria Brazil promoverá passeios guiados oferecidos pela agência em um sítio ecológico local. Localizado na Serra da Mantiqueira, o local possui uma área de 140 mil m² e conta com trilhas que conduzem a paisagens deslumbrantes e até a 1580 metros de altitude, de onde é possível desfrutar de uma linda vista dos picos do distrito. O rolê liderado por um guia tem percurso de 3 km, sinalizado com placas, e o seu nível de dificuldade é intermediário. A agência também disponibiliza serviço de apoio aos ciclistas que quiserem pedalar pelas estradas de terra das trilhas da Serra da Mantiqueira. O local está situado na Estrada Monte Verde – Ponte Nova KM 7, ao lado da Escola de Falcoaria.

Gastronomia nas Montanhas

Stinco de Cordeiro (cordeiro assado ao vinho tinto, acompanhado por risoto ao Pinot Noir e cogumelos) do restaurante Sierra 360 Move/Divulgação

Após o término da temporada de inverno em Monte Verde, o período da primavera é uma época boa para curtir o clima predominante ameno do destino mineiro e também para aproveitar os bons descontos nas hospedagens. Pertencentes a um mesmo grupo de proprietários, o Kuruiwa Hotel e a Pousada Águia Dourada confirmaram que estão com abatimentos de até 30% nos valores das reservas de suas suítes, enquanto o Mirante da Colyna Hotel e Spa tem opções de acomodações com reduções de até 35% no custo das diárias.



Os três estabelecimentos estão entre as mais de 30 hospedagens associadas à MOVE no distrito, que também recebe, desde o último 7 de setembro, o “Gastronomia nas Montanhas”. O evento vai até o próximo domingo ( 29/9) e conta com a participação de 19 restaurantes, sendo que cada um destes estabelecimentos está oferecendo um prato criado especialmente para o festival.



Em seu último final de semana, o evento abrigará uma grande festa, no portal de entrada do distrito, nos dias 28 e 29/9, com barracas personalizadas, workshops, experiências gastronômicas e ainda presenteará os visitantes com a 2ª edição do Circuito Amantikir Festival, realizado pelo Sesc. A sua programação do dia 28 prevê duas apresentações de blues, dos grupos Tritonne Band e Harp Attack, além de uma outra de jazz da banda Benny Goodman Revival.



Cidade das Rosas

Não perca em Barbacena a tradicional Parada das Rosas e Flores com as princesas que ocorre no domingo, 13 de outubro Cesar Carneiro/Divulgação



Localizada na região da Zona da Mata de Minas Gerais, Barbacena é conhecida por sua rica tradição no cultivo de rosas. Essa prática, que se consolidou ao longo dos anos, se tornou um símbolo da identidade cultural e econômica da região. A atividade começou no início do século 20, quando agricultores locais perceberam o potencial do solo e do clima favorável para o cultivo de flores. A cidade, com suas temperaturas amenas e umidade adequada, se mostrou ideal para o desenvolvimento de diversas espécies de rosas. Com o passar do tempo, a atividade foi se expandindo, atraindo tanto pequenos produtores quanto grandes floricultores.



A Festa das Rosas e Flores de Barbacena é um evento tradicional que celebra a beleza das flores e a rica cultura local. Realizada anualmente, a festa atrai moradores e visitantes para uma programação diversificada que inclui exposições de flores, feiras de artesanato, apresentações musicais e muito mais. Em sua 52ª edição, que vai ocorrer de 10 a 13 de outubro, o evento promete encantar com shows de grandes nomes da música brasileira, como Padre Fábio de Melo, Claudia Leitte, Hungria e Dilsinho.



Organizada pela Prefeitura de Barbacena, na Região Sudeste de Minas Gerais, em parceria com o Sindicato Rural, a festa durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida é um espaço de valorização da cultura local, destacando o talento e a criatividade dos artesãos, agricultores e artistas da região. Além disso, a entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo, promovendo a solidariedade entre os participantes.



O Diretor de Cultura, Desporto e Turismo da Prefeitura de Barbacena, Alexandre Braga, frisa a alegria de sua equipe por estar mais uma vez à frente da organização do evento. “É com muito orgulho que damos início à 52ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena, um evento que já se consolidou como uma tradição em nossa cidade, celebrando não apenas a beleza das flores, mas também a riqueza cultural e a hospitalidade do nosso povo. Além dos shows que são tão esperados, nossa festa é um espaço de valorização da cultura local, com exposições, feiras e atividades que destacam o talento e a criatividade dos nossos artesãos, agricultores e artistas. É uma oportunidade única para todos que nos visitam conhecerem um pouco mais sobre Barbacena e tudo o que temos a oferecer”, disse.

Quais flores são cultivadas em Barbacena

Barbacena é famosa pela diversidade de rosas que produz. Entre as variedades mais cultivadas estão as rosas híbridas, que são apreciadas pela beleza e durabilidade. As rosas de corte, utilizadas em arranjos florais, são especialmente populares, e a cidade se destaca na produção de rosas vermelhas, brancas e amarelas, que são enviadas para diversas partes do Brasil e até para o exterior.

SERVIÇO

Araukaria Brasil

WhatsApp: (35) 98452-2303

Amantikir Festival





52ª Festa das Rosas e Flores

De 10 a 13/10

Local: Parque de Exposições Senador Bias Fortes

Cidades de jardins

A primavera é uma das estações mais aguardadas do ano, especialmente no Brasil, onde a natureza se renova e apresenta um espetáculo de cores e aromas. Visitar destinos floridos durante essa época traz uma série de vantagens que vão além da beleza estética. Os campos, jardins e parques se enchem de flores em diversas tonalidades, criando paisagens deslumbrantes. Destinos como Campos do Jordão, Curitiba, Gramado e Holambra oferecem cenários magníficos que atraem fotógrafos, amantes da natureza e turistas em busca de experiências visuais únicas.



Com tantas opções, fica fácil encontrar um lugar que combine com seu estilo e preferências. Então, prepare as malas e aproveite o melhor que a primavera brasileira tem a oferecer. Com temperaturas amenas e paisagens floridas, o país oferece destinos incríveis para todos os gostos. Aqui estão alguns lugares imperdíveis para visitar:



Curitiba (PR)

Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão Adelano Lázaro - wikimedia commons

Curitiba já é conhecida como uma das capitais mais verdes do Brasil e, na primavera, ganha também o posto da mais florida. O Jardim Botânico, com sua estufa de vidro inspirada no Palácio de Cristal de Londres e seus jardins geométricos repletos de flores, é um dos pontos turísticos imperdíveis para os amantes das flores. Outro local imperdível é o Parque Tanguá, que, além de belos jardins floridos, oferece também vistas panorâmicas da cidade. A Rua XV de Novembro, conhecida como a Rua das Flores, possui canteiros floridos por toda a sua extensão. Quem quiser curtir uma Curitiba florida pode se hospedar no Johnscher by San Juan, hotel localizado em um edifício histórico no centro da cidade que data de 1917. Considerado patrimônio histórico, se hospedar nele é como viajar no tempo, mas sem perder as comodidades modernas. Seus quartos, onde já ficou hospedado Santos Dumont, são decorados com móveis da época, garantindo uma atmosfera de requinte.



Holambra (SP)



A 140 km da capital paulista, Holambra é conhecida como a “Cidade das Flores” e é um destino imperdível na primavera. O Festival das Flores, que celebra a beleza das flores e da cultura holandesa, acontece anualmente em setembro e atrai milhares de visitantes com atrações como concursos de arranjos, desfile de carros alegóricos e apresentações de dança típica holandesa. Para aproveitar ainda mais a cidade, você pode visitar os campos de flores, fazer passeios de bicicleta pelas plantações e conhecer o Moinho Povos Unidos, um dos maiores moinhos de vento da América Latina. Uma boa opção de hospedagem em Holambra é o Hotel 1948, localizado nocoração da cidade, o que permite fácil acesso aos principais pontos turísticos, restaurantes e feiras locais. A acomodação oferece uma experiência única que combina modernidade e conforto. Batizado emhomenagem ao ano em que os primeiros imigrantes holandeses chegaram à cidade, o hotel oferece bicicletas gratuitas, tornando-o a escolha perfeita para quem deseja vivenciar a cidade das flores em sua plenitude.



Gramado (RS)

Cunha é conhecida por seus campos de lavanda, que florescem na primavera, criando um cenário de tirar o fôlego Reprodução/ Instagram



Localizada na Serra Gaúcha, Gramado se recupera da tragédia das chuvas no primeiro semestre deste ano e se transforma em um cenário mágico durante a primavera. As ruas floridas e os jardins coloridos são perfeitos para passeios tranquilos. Além disso, a cidade é famosa por seus chocolates e pela culinária local. Na primavera, o Lago Negro se torna um dos principais pontos turísticos, com seus pedalinhos e suas margens repletas de hortênsias e bosques. Não deixe de visitar o Le Jardin Parque de Lavanda, um jardim temático que oferece uma experiência sensorial única com lavandas e outras flores e plantas aromáticas. Algumas áreas do jardim estão em obras e devem retornar a visitação em breve. Conhecida como a “Suíça do Brasil”, a cidade tem clima ameno e pode ser uma boa pedida para quem quer escapar do calor, que começa a ficar mais forte na primavera no resto do país. A Cabana dos Plátanos oferece charmosos chalés imersos na natureza e é uma ótima opção de hospedagem. A propriedade, imersa na natureza, conta com um lago que garante uma vista bucólica para quem quer relaxar. A acomodação fica a cerca de 10 minutos de carro de Parque das Laranjeiras e oferece também piscina ao ar livre e área de piquenique.



Nova Petrópolis (RS)



Quem for para Gramado, pode aproveitar para conhecer Nova Petrópolis, que fica a 35 km de distância e é outro refúgio encantador para os amantes das flores. Durante a primavera, o Parque Aldeia do Imigrante se enche de flores, proporcionando um cenário perfeito para caminhadas e piqueniques. A cidade também é conhecida por seus jardins bem cuidados e pela Praça das Flores, onde é possível apreciar belos canteiros e um labirinto de folhagens, o Labirinto Verde. O Hotel Pousada da Neve é uma opção de hospedagem para quem quer ficar próximo ao Centro, mas longe das ruas mais movimentadas. Com arquitetura estilo chalé, o charmoso hotel oferece uma experiência acolhedora. Seus amplos jardins, com gazebos e recantos, são ideais para relaxar e apreciar a natureza.



Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, fica a 181 km de São Paulo e, apesar de ser um destino popular de inverno, ganha um charme ainda mais especial na primavera. O Parque Amantikir é um dos destaques, com seus jardins temáticos e uma vasta variedade de flores. Além disso, o Horto Florestal oferece trilhas e passeios em meio à natureza exuberante, onde você pode apreciar a plenitude da flora local. Nessa época, as floreiras da cidade ficam cheias e coloridas, criando um clima ainda mais aconchegante para os viajantes.Uma boa escolha para quem quer aproveitar os meses floridos na cidade é o Botanique Hotel Experience. Este refúgio de luxo se destaca por sua vasta área verde e pela integração harmoniosa com a natureza. Situado no coração da Serra da Mantiqueira, o hotel está cercado por belas colinas e vales fluviais, proporcionando um ambiente tranquilo e revitalizante. A propriedade é cuidadosamente projetada para oferecer privacidade e conforto, com vilas individuais distribuídas entre a vegetação nativa. Durante a estadia, os hóspedes podem desfrutar de atividades ao ar livre, como passeios a cavalo e ciclismo, enquanto apreciam a beleza natural da região da Serra da Mantiqueira.



Cunha (SP)

Gramado se recupera da tragédia das chuvas; a a estação das flores está pronta para receber visitantes Carlos Altman/EM/D.A Press

Entre o Vale do Paraíba (SP) e o litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro, existe um belíssimo campo de lavandas que pode ser visitado durante todo o ano. O Lavandário de Cunha, localizado no caminho da charmosa Paraty, tem sido a principal atração da estância climática do Vale do Paraíba desde 2013. Graças a um sistema de plantio e de poda rotativo, o local mantém seus campos floridos nos 365 dias do ano. Além disso, as temperaturas amenas, o solo alcalino e as noites mais frias da cidade tornam o local ideal para o cultivo da planta.







Maringá (PR)



Sétima cidade em população no estado do Paraná de acordo com último Censo, Maringá também é uma das mais jovens em fundação. Assim como Anápolis, o município mescla um ambiente urbano muito desenvolvido com propriedades rurais repletas de atrativos para visitantes. Na área central, o destaque fica para o Parque Ingá. Criado nos anos 1970, possui mais de 47 hectares de mata preservada com diversas espécies de plantas nativas, fazendo da primavera um ambiente propício para entrar em contato com elas. Também residem por lá animais da região, como pica-pau-de-cabeça amarela, os saguis, sabiás-laranjeira, pavões e capivaras. A estrutura conta ainda com um lago que possibilita passeios a bordo de pedalinhos.



Campos dos Goytacazes (RJ)



Localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes é considerada a maior da região Norte. A cidade mistura amplo desenvolvimento urbanístico com espaços de contemplação total da natureza, indo passseios em fazendas históricas. Falando em contato com o verde, o jardim São Benedito e a Praça Barão do Rio Branco - também conhecida como Jardim do Liceu, ambos na região central, são os dois principais da cidade. O primeiro abriga a sede da Academia Campista de Letras e é frequentado especialmente para quem é fã de praticar esportes ao ar livre. Já o segundo é sinônimo de tranquilidade, atraindo especialmente idosos e jovens que buscam minutos – ou horas – de paz em meio ao verde ao redor.