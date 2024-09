Primavera proporciona um colorido diferente na paisagem

A primavera no hemisfério Sul no ano de 2024 começa exatamente às 9h44 do dia 22 de setembro. Com a chegada desta estação, a natureza se renova e segue colorida até o dia 21 de dezembro.

Este período é muito apreciado pelos amantes das flores, porque oferece a experiência de ver o crescimento e a renovação da natureza. A oferta de cores e os sabores de frutas e legumes sazonais fica maior e garante uma oportunidade para criar pratos diferenciados.

“No Brasil, o final do inverno e o início da primavera estão sendo marcados por ondas de calor em grande parte do país, com temperaturas ultrapassando os 40°C em alguns municípios do centro-norte”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News.

Temperaturas acima de 40°C na primavera estão se tornando comuns em muitas partes do mundo. Essa é a realidade do clima, que está aquecendo rapidamente”, complementa Izidine Pinto, pesquisadora no Royal Netherlands Meteorological Institute.

"A menos que tomemos medidas ambiciosas para reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa, essas ondas de calor só se tornarão mais intensas, afetando pessoas vulneráveis e perturbando os ecossistemas que são vitais para a regulação do nosso clima", pontua a pesquisadora.

Segundo o vreterinário Fabio Farias, as plantas que embelezam muitos lares na primavera podem provocar graves problemas nos animais domésticos. Muitos tutores desconhecem, mas existem plantas que são tóxicas e não podem ficar no mesmo ambiente que o pet, sendo elas: Comigo-ninguém-pode; Espada-de-São-Jorge; Coroa-de-Cristo; Costela-de-Adão; Bico-de-papagaio; Copo-de-leite; Avenca; Antúrio; Azaleia; Espirradeira; Rosa do deserto; Lírio-da-paz; Violeta; Mamona; Jiboia; Sagu-de-jardim; Manacá-de-jardim; Hortênsia e Tulipas.

"O ideal é sempre optar por plantas pet friendly, como as Bromélias; Orquídeas; Camomila; Capim-limão; Alecrim; Lavanda; Girassol; Tomilho; Bambu; Erva-do-gato; Hortelã e Manjerona", pontua o veterinário.

Uma das mais belas manifestações da natureza nesta época do ano, os ipês, se transformam também em atrativos turísticos. Essas árvores, nativas do Brasil e de algumas regiões da América do Sul, encantam pelas suas lindas flores coloridas e vibrantes, que florescerem, de uma só vez, deixando de lado os galhos aparentemente secos em questão de dias.

“Muitas cidades no Brasil aproveitam essa floração para promover eventos culturais e turísticos, dando foco para a beleza das árvores e atraindo visitantes para apreciar o espetáculo das flores”, relata Vininha F. Carvalho.





Website: https://www.revistaecotour.news