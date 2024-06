Curta o pôr do Sol na Viña El Principal, localizada aos pés da Cordilheira dos Andes, no Vale do Maipo

Com seu clima agradável, paisagens deslumbrantes e uma rica cultura, o Chile oferece uma infinidade de experiências para todos os que apreciam boa comida, vinho e cultura. Com os voos diretos da Latam partindo de Belo Horizonte para Santiago, agora é mais fácil e rápido para os mineiros explorarem esse destino. Sem conexões, a viagem foi reduzida para cerca de cinco horas, proporcionando uma experiência mais tranquila e confortável. Além disso, a partir de julho, os voos serão diários, oferecendo ainda mais opções para quem deseja visitar o país andino em qualquer época do ano.

O Chile é mundialmente famoso por seus vinhos, e um tour pelas vinícolas é praticamente obrigatório para quem visita o país. Agora com o frio do inverno é a época perfeita para explorar esses tesouros enológicos, com os vinhedos em seu pleno esplendor e a temporada de colheita trazendo uma energia especial ao ambiente, experiência enriquecedora que combina história e cultura.





Com diferentes práticas enológicas, as vinícolas chilenas oferecem uma experiência inigualável. Cada vinícola tem sua própria história para contar, desde as origens das suas cepas até as técnicas de vinificação, fazendo do tour uma jornada tanto cultural quanto sensorial.

Prazer sensorial

Passeio de teleférico na Viña Santa Cruz, uma das vinícolas mais icônicas da região do Vale do Colchagua Vinã Santa Cruz/Divulgação





Localizado a cerca de 140 km ao sul de Santiago, o Vale do Colchagua é uma região especialmente renomada pela produção de Carménère, uma das uvas emblemáticas do Chile. A estrada até lá é uma experiência por si só, com vistas deslumbrantes das Cordilheiras da Costa e dos Andes.





No coração desse vale está a Viña Santa Cruz, situada na cidade de nome homônimo, uma das vinícolas mais icônicas da região. Fundada em uma área com características geográficas ideais para a viticultura, a Santa Cruz oferece uma experiência completa que vai além da degustação de vinhos. Chegar lá é fácil e acessível, com ônibus saindo de Santiago a cada hora e uma viagem de aproximadamente três horas por uma estrada pitoresca.





Ao chegar na Viña Santa Cruz, os visitantes são recebidos com uma paisagem deslumbrante. Um dos destaques da visita é a degustação de vinhos, realizada em um ambiente onde os barris de carvalho descansam e permeiam o ar com os aromas da bebida. As sessões de degustação são descontraídas e educativas, proporcionando uma imersão no mundo dos vinhos chilenos.





Mas a Santa Cruz oferece muito mais do que vinhos. Ali também fica o Museu do Vinho, o maior das Américas e que conta a fascinante história da viticultura, desde suas origens até os dias atuais. Uma das histórias mais intrigantes é a redescoberta da cepa Carménère na década de 1990, uma variedade que se acreditava extinta após uma praga na Europa.





Os vinhedos de Santa Cruz também abrigam um passeio de teleférico, que leva os visitantes a um museu dedicado aos povos originários do Chile, os Mapuches. A vista panorâmica do teleférico é de tirar o fôlego, com os vinhedos se estendendo ao horizonte e a cordilheira ao fundo. No topo, encontra-se a única estátua Moai fora da Ilha de Páscoa, adicionando um toque de cultura à experiência.





Para os entusiastas de automóveis, a Santa Cruz abriga também o Museu do Automóvel. Nele, é possível admirar uma coleção impressionante de veículos históricos, incluindo carros raros e modelos icônicos como o carro de Pinochet, que sofreu um atentado, e o famoso carro do filme "De Volta para o Futuro".





A poucos minutos de distância, no centro da cidade de Santa Cruz, os visitantes podem explorar o Museu Colchagua. Os visitantes são convidados a explorar diversas galerias temáticas que destacam desde fósseis pré-históricos até artefatos que contam a história dos povos originários do Chile, como os Mapuches. Uma das principais atrações é o pavilhão dedicado aos 33 mineiros que sobreviveram ao dramático desabamento na mina San José, evento que capturou a atenção global.





Outra experiência imperdível na cidade é a visita à La Casa de Los Espíritus, situada a uma rápida caminhada do centro da cidade. Apesar do nome sugestivo, o local não tem relação com o sobrenatural, mas sim com a marca de um licor exclusivo, feito com aguardente, Espíritus. A casa centenária oferece tours guiados, onde os visitantes podem entender o processo de fabricação do licor e, ao final, degustar a bebida. No espaço também funciona um restaurante conhecido por seus pães, massas e pizzas artesanais.





VINHO VEGANO

A Vinã Neyén oferece um tour pela adega, onde o visitante é convidado a provar uma seleção dos vinhos Vinã Neyén

Além da Santa Cruz, o Vale do Colchagua é lar de outras vinícolas ímpares, como a Viña Neyén, situada em um território conhecido como Apalta. Com seus 124 hectares de vinhedos, a vinícola se destaca pela produção orgânica e pela preservação das suas videiras centenárias, algumas plantadas em 1890. As uvas mais antigas do vale estão ali, e a produção é 100% orgânica, o que confere aos vinhos uma qualidade excepcional.





A Neyén oferece uma experiência mais intimista, com visitas guiadas em pequenos grupos. A visita é uma verdadeira viagem sensorial começando pelo Jardim Aromático, onde os visitantes podem experimentar diferentes frutas, folhas e flores, que lembram os aromas e sabores presentes nos vinhos, um exercício que aguça os sentidos e enriquece a experiência de degustação. Depois, os visitantes são convidados a caminhar pelos vinhedos, onde podem provar uvas diretamente da videira e aprender sobre os processos de cultivo únicos da vinícola.





As videiras centenárias da Neyén, algumas plantadas em 1890, ainda produzem uvas de alta qualidade que resultam em vinhos complexos e intensos. Ali está o Malbec mais antigo do Vale do Colchagua. O passeio termina na na adega, onde o visitante é convidado a provar uma seleção dos vinhos através dos quais poderá aprofundar a filosofia de fazer vinhos genuínos, com intervenção mínima e com sentido de lugar.

POR DO SOL E VINHOS

À cerca de três horas de distância dali, aos pés da Cordilheira dos Andes, agora no Vale do Maipo, está a Viña El Principal, que recebeu seu nome em homenagem ao Cacique Picunche Andetelmo, “El Principal”, senhor das terras que hoje abrigam os vinhedos. A visita guiada à El Principal inclui um tour pelos processos de produção e armazenamento dos vinhos, culminando em uma degustação de rótulos como Kiñe, Calicanto, Memorias e o ícone El Principal.

A visitação inclui um passeio pela bodega e sala dos tonéis, onde os visitantes podem aprender sobre os detalhes do processo de elaboração dos vinhos. A degustação é acompanhada por explicações detalhadas sobre as características de cada rótulo. A El Principal é conhecida por suas práticas de vinificação que respeitam as características do terroir chileno, resultando em vinhos que refletem a tipicidade da região.





No fim do tour, os visitantes são convidados a relaxar no mirante da vinícola, onde podem apreciar a vista panorâmica e desfrutar de uma experiência enogastronômica única. A combinação de vinhos, petiscos e uma paisagem deslumbrante faz da visita à El Principal um momento inesquecível.

