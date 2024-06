Localizado no Chile, a cerca de 70 quilômetros do aeroporto internacional de Santiago, o Valle Nevado oferece uma experiência única para todos os que buscam diversão nas alturas

O Valle Nevado é a joia das estações de esqui nos Andes chilenos, convidando esquiadores e amantes da neve de todo o mundo a explorarem suas pistas imaculadas e paisagens deslumbrantes. Para os brasileiros em busca de uma experiência única de inverno, este destino é uma opção imbatível, com condições ideais para a prática de esportes de inverno e uma infinidade de atrações e atividades para aproveitar ao máximo sua viagem.





Valle Nevado não é apenas um destino para esquiadores e snowboarders; é um refúgio para todos que desejam escapar para um mundo de neve e montanhas. Com sua vasta gama de atividades, excelente infraestrutura e fácil acesso, é o lugar perfeito para criar memórias inesquecíveis sob o céu azul e branco dos Andes chilenos. As expectativas para a temporada 2024 são altas, com a previsão de 300 mil visitas, superando as 250 mil do ano passado





Localizado a cerca de 67 quilômetros de Santiago, o Valle Nevado é a maior e mais completa estação de esqui do Chile, com uma altitude média de 3.670 metros acima do nível do mar. A temporada de esqui se estende de junho a outubro, garantindo neve de excelente qualidade durante a maior parte do ano. A estação conta com mais de 39 pistas, 14 elevadores e teleféricos, diversos snowparks e até uma pista de esqui noturna, oferecendo desafios e diversão para esquiadores de todos os níveis.





Aventura na neve

Temporada de neve no alto dos Andes chileno, que começou em junho, vai até setembro Edilson Rodrigues/CB/ D.A Press





A temporada de esqui em Valle Nevado normalmente começa na terceira semana de junho e vai até a primeira semana de setembro, com agosto sendo o mês preferido pelos esquiadores devido à qualidade da neve. Com aproximadamente 800 hectares de área, o local é o maior centro de práticas de esportes relacionados à neve no hemisfério Sul.





A história do Valle Nevado começou em 1987, quando as portas dessa estação de esqui localizada no meio dos Andes foram inauguradas. Inspirada na estação de esqui francesa Les Arcs e nos resorts de inverno da Europa, o Valle Nevado se desenvolveu rapidamente. Em 1998, o Valle Nevado começou a se consolidar como um centro integrado de esqui e lazer. Em 2001, um marco importante foi a inauguração do Andes Express, o primeiro teleférico quádruplo da América Latina, com embreagem de alta velocidade, considerado um dos mais modernos do mundo.





Desde então, o Valle Nevado tem se empenhado em remodelar suas instalações, investindo em infraestrutura de primeira linha. Foram instalados novos teleféricos com bancos duplos, um teleski e abertas 5 novas pistas em 2010. Além disso, a Curva 17 foi remodelada, com a criação de mais de 300 novos estacionamentos e pontos de venda para aluguel de equipamentos, escola de esqui e bilheterias.





Localizado próximo aos centros de esqui La Parva e El Colorado, o Valle Nevado faz parte do complexo chamado Los Tres Valles dos Andes, oferecendo diversas possibilidades de atividades de montanha, tanto no inverno quanto no verão. Na estação, os visitantes encontram 3 excelentes hotéis, 4 tipos de apartamentos, uma variedade de restaurantes e todos os serviços necessários para aproveitar plenamente a experiência na montanha.



O que fazer no Valle Nevado?



Inspirada na estação de esqui francesa Les Arcs, Valle Nevado oferece excelentes acomodações e pistas para esportes na neve Edilson Rodrigues/CBPress





Além das emocionantes pistas de esqui, o Valle Nevado oferece uma ampla gama de atividades para os visitantes. Para os iniciantes, a escola de esqui da estação oferece aulas em português, com instrutores qualificados que irão guiá-los pelas primeiras descidas. Para os esquiadores mais experientes, as pistas avançadas e os snowparks com saltos e obstáculos são o principal atrativo. Fora da neve, os visitantes podem desfrutar de passeios de snowmobile, tirolesa, caminhadas guiadas e até mesmo visitas a vinícolas nas proximidades.





O Valle Nevado conta com uma variedade de opções de hospedagem, desde hotéis de luxo com spas e serviços completos até pousadas familiares aconchegantes. Alguns dos resorts mais recomendados são o Hotel Puerta del Sol, o Hotel Tres Puntas e o The Puma Lodge. Para se alimentar, a estação oferece diversos restaurantes, desde opções mais informais com comida típica chilena até estabelecimentos sofisticados que servem pratos gourmet. Não deixe de provar os deliciosos empanadas, o famoso vinho chileno e outras especialidades locais.





Além dos esportes de inverno, o local oferece uma gama de atividades que vão desde happy hours e gastronomia requintada até caminhadas com raquetes de neve e excursões de helicóptero. Para aqueles que desejam relaxar, o resort também conta com aulas de ioga, meditação e tratamentos especiais no spa. Prepare-se para uma temporada de inverno que promete ser tão emocionante quanto a paisagem deslumbrante.





Atualmente, os restaurantes e hotéis do Valle Nevado, como o La Fourchette e o Hotel Valle Nevado Sky Resort, passaram por ampla reforma, visando oferecer ainda mais conforto e comodidade aos visitantes. Graças a suas excelentes instalações, o Valle Nevado sedia uma das etapas da Copa Mundial de Snowboard desde 2003.





Não perca

Desde 2003, o Valle Nevado sedia uma das etapas da Copa Mundial de Snowboard Edilson Rodrigues/CBPress









Plaza de la Gondola: O ponto de partida para muitas atividades, onde é possível alugar equipamentos e aproveitar a estrutura do local.





Bajo Zero: Um bar localizado no ponto final do teleférico, perfeito para desfrutar de um chocolate quente ou uma cerveja com vista para as montanhas.





Mirador del Valle: Uma caminhada gratuita que oferece vistas únicas da cordilheira e a oportunidade de aprender sobre a flora e fauna local.







Voo diretos





Para chegar ao Valle Nevado, os brasileiros têm algumas opções. A principal é voar até o Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, e então seguir de carro ou com serviço de traslado até a estação, que fica a aproximadamente 1 hora e 30 minutos de distância da capital chilena. Algumas das principais companhias aéreas que oferecem voos diretos de BH ( Sky Airline) , São Paulo e Rio de Janeiro para Santiago ( LATAM, Gol e JetSmat).







Dicas importantes





Lembre-se de levar roupas e equipamentos adequados para o frio, como jaquetas, calças, luvas e botas impermeáveis. Reserve seus voos, traslados e hospedagem com antecedência, principalmente durante a alta temporada. Tenha em mãos seu passaporte válido ou RG ( com menos de 10 anos de validade). Carteira de motorista não serve como documento de embarque nos voos para o Mercosul. Familiarize-se com as regras e protocolos de segurança da estação de esqui.











História e poesia

No Sky Costanera, mirante com 300 metros de altura o turista terá vista panorâmica da capital chilena Santiago Freepik





Depois de viver a deliciosa experiência no Valle Nevado, no Chile, é hora de ampliar seus horizontes e conhecer outros encantos deste fascinante país. Uma excelente opção é combinar sua viagem rumo à capital Santiago e uma visita à lendária cidade portuária de Valparaíso, localizada a apenas uma hora de distância da agitada metrópole.







Começando por Santiago, há uma infinidade de atrações para descobrir. O Centro Histórico da cidade é um lugar imperdível, com a imponente Praça de Armas, a majestosa Catedral Metropolitana e o imponente Palácio da Moeda, que abriga a Casa da Moeda chilena. Suba ao Cerro Santa Lucía para apreciar uma vista panorâmica impressionante da capital. O Mercado Central, um dos maiores e mais animados mercados de alimentos da América Latina, é outro destaque imperdível, onde você pode saborear os deliciosos frutos do mar fresquíssimos. Para experimentar a efervescente vida cultural da cidade, explore bairros como Lastarria e Bellavista, com seus museus, galerias de arte e ótimos restaurantes. Aproveite também para fazer uma excursão a algumas das famosas vinícolas nas proximidades, como Concha y Toro e Santa Rita.





Quando se trata de visitar a capital chilena, Santiago, uma parada obrigatória é o Sky Costanera, o edifício mais alto da América Latina. Erguido imponentemente no céu da cidade, este observatório oferece uma vista deslumbrante que deixará qualquer visitante sem fôlego.Conhecer o edifício icônico deve entrar definitivamente em seu roteiro de viagem. A estrutura gigantes impressiona, com 300 metros de altura, proporcionando uma perspectiva privilegiada de toda a região metropolitana de Santiago.





Ao subir até o topo, você poderá desfrutar de uma experiência única, com uma paisagem que abrange 360 graus. A vista se estende pelas ruas e avenidas da capital, as montanhas andinas ao fundo e até mesmo o Oceano Pacífico, em dias mais claros. É a oportunidade perfeita para tirar fotos memoráveis e apreciar a magnitude da cidade. Além da observação panorâmica, o Sky Costanera também conta com uma área de exposições e entretenimento, onde os visitantes podem aprender mais sobre a história, a cultura e a arquitetura de Santiago. É um local que agrega tanto o deslumbre da natureza quanto a sofisticação da engenharia e do design modernos.







Artes no caminho

Valparaíso foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 2003 Reviloamme / Pixabay





Deixando Santiago, a próxima parada é a encantadora Valparaíso, uma cidade portuária e poética cheia de personalidade. Localizada a 120km de Santiago, parece ter parado no tempo, mas de uma maneira encantadora. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, a região é repleta de casas coloridas com estilo neoclássico e vitoriano, algumas mantendo ainda o projeto do fim do século 19.





Passeie pelos bairros, como Cerro Alegre e Cerro Concepción, usando os antigos e charmosos ascensores (funiculares), que facilitam a subida pelos morros. Visite a Unesco, o principal mirante da cidade, de onde você pode apreciar uma vista deslumbrante do porto e do Oceano Pacífico. Descubra as deslumbrantes obras de arte de rua espalhadas pelos morros, transformando Valparaíso em uma verdadeira galeria a céu aberto. Explore o Museu Naval e Marítimo para aprender sobre a história da cidade portuária, e faça um cruzeiro pelo porto para ter uma perspectiva diferente dessa pitoresca localidade.





Neruda





Pablo Neruda, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, cativou o mundo com seus poemas antes de partir em 1973. Até hoje, ele convida os turistas a visitarem a cidade que tanto amava e que servia de inspiração para ele: Valparaíso. Lá, encontra-se a propriedade que ele escolheu para viver e escrever, de frente para sua maior paixão: o mar.





A casa, conhecida como La Sebastiana, foi transformada em um museu, onde é possível perceber que, além de talento, o gênio chileno tinha uma paisagem encantadora para se inspirar - a vista do Oceano Pacífico a partir da escrivaninha que ele usava é simplesmente deslumbrante. Os diferentes andares da casa guardam objetos pessoais do escritor, permitindo que os visitantes mergulhem mais profundamente na vida de Neruda. A própria casa, construída exatamente como ele queria, é uma verdadeira obra de poesia.







Grafites e cadeados





Valparaíso também é conhecida por sua geografia única e pela arte moderna que adorna muros e paredes de construções. Rodeada por montanhas, a cidade se abre para o mar, criando um cenário deslumbrante. As ruas íngremes são decoradas com grafites que adicionam um toque especial à atmosfera local.





Uma ótima maneira de explorar a cidade é caminhar pelas ladeiras, passando por cafés e lojas de artesanato, até chegar ao mirante Passeo Gervasoni. Lá, os visitantes podem desfrutar de uma vista espetacular e encontrar albergues, galerias e pequenos museus. O local também é conhecido por ser um ponto onde casais apaixonados colocam cadeados na grade, semelhante à tradição da Pont des Arts em Paris.