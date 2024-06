SKY, aérea low cost inaugura voo de Belo Horizonte para Santiago, no Chile (Foto: divulgação)

Quem viaja para Santiago, no Chile, a partir de Belo Horizonte ganha uma nova experiência de voo por meio da companhia SKY, que acaba de iniciar sua operação no BH Airport e é a primeira ultra low cost a oferecer voos no terminal mineiro. O primeiro voo aconteceu no dia 15 de junho e o evento de inauguração ocorreu nesta terça-feira (18/6) e contou com a cerimônia de corte de fita, além de degustação de comida brasileira e chilena pelos primeiros passageiros.

O gerente de estratégia de rede e alianças da SKY, Julio Solar, também comemora a chegada a Belo Horizonte. “A inauguração desta nova rota faz parte da consolidação do nosso plano de expansão no Brasil, atendendo a uma demanda crescente de turistas do país que desejam visitar o Chile, especialmente na temporada de neve. O Brasil é um mercado estratégico para nós, por isso esperamos continuar conectando os brasileiros com mais frequências e destinos na América”, comentou.

A rota direta operará durante a temporada de inverno e contará com três frequências semanais às terças, quintas e sábados, com a expectativa de transportar mais de 5.000 pessoas por mês. As passagens estão disponíveis para vendas no site da companhia e agências de viagem.

O Uai Turismo pesquisou algumas datas para o voo da SKY de Belo Horizonte a Santiago, e encontramos tarifas a partir de R$385,00 cada trecho. Entretanto, para datas a partir de 2025 ainda não há voos disponíveis no site da companhia.

