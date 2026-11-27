Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Aos 24 anos, Lucía decidiu deixar Madrid para viver no interior. A jovem optou por trocar a capital espanhola por uma casa de pedra localizada em uma aldeia rural.

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O plano envolve transformar a construção antiga em um refúgio acolhedor. A mudança marca uma ruptura com a rotina urbana e direciona a vida da moradora para o ambiente campesino.

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Economia em relação à capital

O aspecto financeiro pesou na transferência de endereço. Ao calcular os custos para adquirir e ocupar o novo espaço, a jovem constatou que o valor representava apenas uma fração dos gastos cotidianos da cidade.

Ao comparar os investimentos necessários na zona rústica com as despesas convencionais da metrópole, Lucía afirmou: "mucho menos de lo que cuesta un año de aluguel".

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Registro da mudança

O relato da jovem foi publicado na seção de Curiosidades do portal "OkDiario". O conteúdo foi produzido pela jornalista Laura Mesonero Ortiz, repórter com histórico de atuação em veículos de comunicação como "The Objective media" e "La Razón", do "Grupo Planeta".