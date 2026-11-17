Casal de 55 e 56 anos deixa a docência para administrar uma hospedagem rural, mas revela os desafios de viver e trabalhar junto longe da cidade
Aos 55 anos, eles deixaram carreiras estáveis em busca de tranquilidade rural: conheça a rotina intensa e os desafios reais dessa nova jornada
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Aos 55 e 56 anos, os professores Carme Artigas e Ferran Escolà trocaram as salas de aula em Sitges pela gestão de um alojamento rural. O casal percorreu mais de 150 quilômetros para assumir El Negre, propriedade situada em Ogassa, no Ripollès. Em 25 de setembro de 2026, ambos deixaram a cidade para cozinhar para hóspedes e cuidar da estrutura física nas montanhas.
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Ferran lecionou durante 18 anos e enfrentava diariamente mais de duas horas de deslocamento de carro. Carme atuou por cerca de 15 anos no ensino, afastando-se da função após notar transformações na sociedade, na administração e nas famílias. A oportunidade de mudança surgiu quando as antigas administradoras do albergue comunicaram aos voluntários a abertura do processo para novos gestores. Ambos deixaram a cidade para iniciar essa nova fase.
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Rotina semanal e manutenção do refúgio
O casal inicia as atividades diárias às 7h e divide as tarefas de forma programada:
segunda-feira: resolução da gestão burocrática;
terça-feira: compras de mantimentos no povoado;
quarta-feira: organização dos preparativos para o fim de semana;
quinta-feira: início dos trabalhos na cozinha;
sexta-feira: recepção e acolhimento dos hóspedes.
A conservação da estrutura energética e da área externa demanda esforço contínuo. O local recebe apenas entregas de gás e lenha, obrigando a dupla a buscar todos os outros itens de consumo. Carme relata que a falta de pausas impede o descanso, somada ao desafio de lavar o grande volume de louça acumulado após a chegada dos visitantes.
Finanças, conectividade e convivência
No modelo financeiro adotado, uma fundação aluga a propriedade para a dupla. Eles retêm os ganhos da hospedagem, pagando um valor fixo somado a uma porcentagem das receitas à entidade proprietária. A nova rotina reduziu o padrão de consumo, diminuindo gastos frequentes com teatros, restaurantes e viagens.
O sinal restrito de celular exige o uso de chamadas via internet em pontos específicos da casa. O casal passa grande parte do tempo conectado para trabalhar, mas não consome televisão, redes sociais ou o serviço "Netflix".
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A convivência também passou por transformações diretas: o casal saiu de um contato de quatro horas por dia para uma rotina conjunta de 24 horas. Ferran planeja permanecer no endereço até a aposentadoria, enquanto Carme projeta a experiência atual como uma fase de transição.