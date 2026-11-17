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Aos 55 e 56 anos, os professores Carme Artigas e Ferran Escolà trocaram as salas de aula em Sitges pela gestão de um alojamento rural. O casal percorreu mais de 150 quilômetros para assumir El Negre, propriedade situada em Ogassa, no Ripollès. Em 25 de setembro de 2026, ambos deixaram a cidade para cozinhar para hóspedes e cuidar da estrutura física nas montanhas.

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Ferran lecionou durante 18 anos e enfrentava diariamente mais de duas horas de deslocamento de carro. Carme atuou por cerca de 15 anos no ensino, afastando-se da função após notar transformações na sociedade, na administração e nas famílias. A oportunidade de mudança surgiu quando as antigas administradoras do albergue comunicaram aos voluntários a abertura do processo para novos gestores. Ambos deixaram a cidade para iniciar essa nova fase.

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Rotina semanal e manutenção do refúgio

O casal inicia as atividades diárias às 7h e divide as tarefas de forma programada:

segunda-feira: resolução da gestão burocrática;

terça-feira: compras de mantimentos no povoado;

quarta-feira: organização dos preparativos para o fim de semana;

quinta-feira: início dos trabalhos na cozinha;

sexta-feira: recepção e acolhimento dos hóspedes.

A conservação da estrutura energética e da área externa demanda esforço contínuo. O local recebe apenas entregas de gás e lenha, obrigando a dupla a buscar todos os outros itens de consumo. Carme relata que a falta de pausas impede o descanso, somada ao desafio de lavar o grande volume de louça acumulado após a chegada dos visitantes.

Finanças, conectividade e convivência

No modelo financeiro adotado, uma fundação aluga a propriedade para a dupla. Eles retêm os ganhos da hospedagem, pagando um valor fixo somado a uma porcentagem das receitas à entidade proprietária. A nova rotina reduziu o padrão de consumo, diminuindo gastos frequentes com teatros, restaurantes e viagens.

O sinal restrito de celular exige o uso de chamadas via internet em pontos específicos da casa. O casal passa grande parte do tempo conectado para trabalhar, mas não consome televisão, redes sociais ou o serviço "Netflix".

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A convivência também passou por transformações diretas: o casal saiu de um contato de quatro horas por dia para uma rotina conjunta de 24 horas. Ferran planeja permanecer no endereço até a aposentadoria, enquanto Carme projeta a experiência atual como uma fase de transição.