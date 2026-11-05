Família transforma antigas escolas em comércio, e moradores de uma aldeia voltam a ter dois serviços que fazem diferença na rotina de quem vive no local
Mãe e filho criam empório e bar com receitas típicas em povoado espanhol: o novo ponto de encontro resgata a convivência entre os 91 moradores
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Em Notáez, o antigo ditado "comerá se trouxer" perdeu parte de seu sentido há pouco mais de um ano. Durante muito tempo, a pequena aldeia da Alpujarra granadina careceu de loja de alimentação e de um bar frequentável sem sair da localidade.
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A situação mudou quando uma família vinda da Argentina instalou os dois serviços sob o mesmo teto, segundo informações da Diputación de Granada. Gabriel Castro e sua mãe, Marta Orpi, escolheram as antigas escolas nacionais para o empreendimento.
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Mãe e filho trabalharam na Argentina antes de passar pela Itália e por Alicante. A mudança para Notáez começou pela internet, após o contato com um morador sobre uma casa para alugar. Ao notar que o povoado passava anos sem comércio alimentar ou bar fixo, decidiram abrir o negócio.
Gastronomia e convivência comunitária
Com autorização municipal, Gabriel aproveitou a experiência anterior no setor de restauração para estruturar o estabelecimento "El que faltaba". O espaço une mercearia e bar, combinando receitas espanholas e argentinas.
A cozinha prepara pratos caseiros e especialidades:
asados e empanadas;
pão artesanal;
geleias, tortas e madalenas.
A variedade gastronômica inseriu novos sabores na rotina local, historicamente ligada aos produtos da horta e à culinária alpujarrenha. O estabelecimento também atende necessidades sociais da comunidade.
De acordo com o Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), a aldeia conta com cerca de 91 moradores habituais. A reabertura de um espaço comercial resgatou a convivência coletiva e permitiu as compras cotidianas sem deslocamentos externos.
Arquitetura e história de Notáez
Notáez integra o município de Almegíjar e fica situada em uma encosta da Alpujarra Média. As ruas estreitas e inclinadas preservam traços da arquitetura tradicional da comarca:
tinaos;
coberturas de launa;
vigas de castanheiro.
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O povoado abrigava centenas de pessoas no passado. Registros de 1850 documentavam 392 moradores, 54 casas, tabernas e lojas. O fenômeno do despovoamento reduziu posteriormente as atividades cotidianas e o acesso a serviços no local.