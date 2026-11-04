Casal compra propriedade de 6.400 m² em 2022, mas agora oferece hospedagem grátis a quem aceita ajudar na agricultura, nos jardins e com seus 13 animais

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Chris e Andrea compraram um antigo vinhedo de 6.400 metros quadrados em Huelva, na Espanha, em maio de 2022. O casal viveu quatro anos em uma van adaptada antes de fixar residência no local. Hoje, eles transformam o terreno em uma floresta de alimentos baseada na permacultura e buscam voluntários pela plataforma Workaway.

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A propriedade oferece hospedagem gratuita em uma caravana exclusiva para voluntários, além de espaço para barracas, vans e autocaravanas. O local conta com internet rápida. Avaliações de hóspedes citam refeições caseiras compartilhadas com os responsáveis pelo espaço.

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Atividades diárias no voluntariado

As funções variam segundo a época do ano e não seguem um cronograma rígido. As tarefas incluem:

agricultura: arrancar videiras, plantar, criar canteiros suspensos e colher flores de plantas medicinais;

colheita de azeitonas: produção de conservas entre outubro e novembro;

construção: montagem de forno para pão e pizza, sanitário seco e galinheiro com paletes;

cuidado de animais: atenção diária a cinco cães e oito gatos resgatados de situações de abandono;

projetos manuais: decoração com mosaicos, produção de paredes com garrafas recicladas e restauração de móveis.

Andrea também ensina manobras com bambolê, enquanto Chris convida os visitantes para observar pássaros na região.

Requisitos e localização

A permanência mínima no local é de duas semanas. O espaço acomoda mais de duas pessoas por período, mas não recebe famílias. Os anfitriões fumam e conversam em quatro idiomas: alemão, espanhol, inglês e húngaro. Para se candidatar, o interessado precisa inserir a palavra "green" no campo de assunto da mensagem. Cidadãos de fora da União Europeia necessitam de visto válido.

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O imóvel fica entre a serra e a costa, a 30 quilômetros de Huelva e a 50 quilômetros de Sevilha. As praias de Mazagón e Matalascañas situam-se a meia hora de automóvel. A mesma distância separa a propriedade do Parque Nacional de Doñana, reserva com mais de 54.000 hectares e 300 espécies de aves. A aldeia de El Rocío localiza-se a cerca de 20 quilômetros da fazenda.