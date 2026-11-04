Assine
overlay
Início Trends
CURIOSIDADES

Casal reforma uma casa de 400 anos em ruínas nas montanhas, mas vai além do refúgio para animais abandonados ao preparar um espaço com uma proposta diferente

Eles deixaram a cidade para transformar ruínas históricas nas montanhas em um refúgio acolhedor com espaço para cavalos, cães e aulas de ioga

Publicidade
Carregando...
LB
Larissa Brandes Viçoso
LB
Larissa Brandes Viçoso
Repórter
04/11/2026 15:33

compartilhe

×
Casal reforma uma casa de 400 anos em ruínas nas montanhas, mas vai além do refúgio para animais abandonados ao preparar um espaço com uma proposta diferente
O casal Sole e Rudy dedicou-se à recuperação de uma construção histórica nas Astúrias, em meio à natureza e com muito carinho crédito: (Créditos: depositphotos.com / AlexShalamov) Reprodução/Youtube

Sole e Rudy trocaram Cercedilla, na serra norte de Madri, pelas montanhas das Astúrias em busca de espaço, tranquilidade e pastos para seus animais, sobretudo cavalos. A trajetória do casal foi registrada em vídeo pelo canal "@hilux_aventura" no YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O destino escolhido exige travessia pela mata e abriga uma construção de quatrocentos anos. A edificação e o estábulo estavam degradados: telhados afundados, tetos escorados e paredes desgastadas pela ação da água na pedra calcária. Os antigos proprietários habitavam apenas uma pequena parte do casarão.

O casal morou no endereço durante toda a reconstrução. Nos momentos mais complexos da obra, sem a cobertura do teto, ambos levantavam no meio da noite para retirar a água que acumulava nas lonas durante as chuvas.

Estrutura histórica e novos espaços

Rudy, que nasceu na Alemanha e tem facilidade com trabalhos em madeira, assumiu a execução direta da reforma. A escada interna foi erguida com sobras reaproveitadas do telhado e árvores secas transportadas a pé da floresta.

A recuperação respeitou a arquitetura do imóvel, que possui entre 400 e 500 anos. O espaço mantém a cantaria de pedras e a sacada ampla. Na cozinha, os moradores limparam as pedras escurecidas pela fuligem usada antigamente contra cupins e conservaram o duto da estrutura antiga, integrando um fogão novo de estilo rústico.

Paredes grossas preservam a temperatura interna fresca no verão e concentram o calor no inverno, exigindo apenas fogões a lenha abastecidos com árvores caídas na mata.

Atividades no santuário

O projeto foi batizado de Socueto Santuario e reúne cavalos, cães e gatos sem abrigo. A iniciativa chamou a atenção de Pedro, madrilenho de 33 anos que visitou o espaço à procura de contato com a natureza e apresentou a história ao canal de vídeos.

Sole, com formação profissional em dança, modificou a divisão do andar superior: retirou uma parede e instalou barras e espelhos para criar uma sala destinada a aulas de ioga e pilates para alunos da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rudy, formado como pintor de vidro e porcelana, produz joias e esculturas em vidro laminado dentro de sua oficina. As peças abastecem visitantes da propriedade e a galeria da família situada no Bosque Bávaro.

Tópicos relacionados:

casal curiosidades reforma

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay