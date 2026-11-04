Casal reforma uma casa de 400 anos em ruínas nas montanhas, mas vai além do refúgio para animais abandonados ao preparar um espaço com uma proposta diferente

Sole e Rudy trocaram Cercedilla, na serra norte de Madri, pelas montanhas das Astúrias em busca de espaço, tranquilidade e pastos para seus animais, sobretudo cavalos. A trajetória do casal foi registrada em vídeo pelo canal "@hilux_aventura" no YouTube.

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O destino escolhido exige travessia pela mata e abriga uma construção de quatrocentos anos. A edificação e o estábulo estavam degradados: telhados afundados, tetos escorados e paredes desgastadas pela ação da água na pedra calcária. Os antigos proprietários habitavam apenas uma pequena parte do casarão.

O casal morou no endereço durante toda a reconstrução. Nos momentos mais complexos da obra, sem a cobertura do teto, ambos levantavam no meio da noite para retirar a água que acumulava nas lonas durante as chuvas.

Estrutura histórica e novos espaços

Rudy, que nasceu na Alemanha e tem facilidade com trabalhos em madeira, assumiu a execução direta da reforma. A escada interna foi erguida com sobras reaproveitadas do telhado e árvores secas transportadas a pé da floresta.

A recuperação respeitou a arquitetura do imóvel, que possui entre 400 e 500 anos. O espaço mantém a cantaria de pedras e a sacada ampla. Na cozinha, os moradores limparam as pedras escurecidas pela fuligem usada antigamente contra cupins e conservaram o duto da estrutura antiga, integrando um fogão novo de estilo rústico.

Paredes grossas preservam a temperatura interna fresca no verão e concentram o calor no inverno, exigindo apenas fogões a lenha abastecidos com árvores caídas na mata.

Atividades no santuário

O projeto foi batizado de Socueto Santuario e reúne cavalos, cães e gatos sem abrigo. A iniciativa chamou a atenção de Pedro, madrilenho de 33 anos que visitou o espaço à procura de contato com a natureza e apresentou a história ao canal de vídeos.

Sole, com formação profissional em dança, modificou a divisão do andar superior: retirou uma parede e instalou barras e espelhos para criar uma sala destinada a aulas de ioga e pilates para alunos da região.

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Rudy, formado como pintor de vidro e porcelana, produz joias e esculturas em vidro laminado dentro de sua oficina. As peças abastecem visitantes da propriedade e a galeria da família situada no Bosque Bávaro.