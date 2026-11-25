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Um casal da Espanha busca pessoas interessadas em trocar a rotina urbana por uma vivência no campo. A oportunidade oferece alojamento gratuito em uma propriedade rural com mais de 200 mil metros quadrados, situada no Parque Natural da Serra de Aracena e Picos de Aroche, na província de Huelva, em Espanha.

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Divulgada pelo portal "NoticiasTrabajo", a proposta cadastrada na plataforma "Workaway" pertence a Jesús e Teresa. Os proprietários desejam receber voluntários para apoiar a manutenção do espaço, que abriga hortas, vinhas e árvores de fruto. O casal divide o terreno com galinhas, gatos e uma cadela. Durante a estadia, os participantes podem praticar inglês e alemão, além de vivenciar tradições da Andaluzia.

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Tarefas na propriedade rural

A estadia exige período mínimo de duas semanas. Os anfitriões valorizam pessoas com perfil autónomo, responsável e com iniciativa para aprender. As atividades variam segundo a época do ano e as necessidades da quinta, incluindo:

alimentação e cuidados com os animais;

manutenção de árvores de fruto e apoio na vindima;

pequenas reparações e serviços de limpeza;

auxílio na cozinha e tarefas domésticas.

A proposta permite flexibilidade para desenvolver projetos focados nas habilidades de cada voluntário, desde que alinhados às demandas da propriedade.

Estrutura do alojamento e condições

A colaboração garante estadia em um pequeno apartamento independente, localizado junto à habitação principal. O espaço conta com sala de estar, cozinha aberta, casa de banho com duche, zonas de dormir, aquecimento, dois terraços e acesso à internet por Wi-Fi.

Os voluntários podem preparar as próprias refeições ou partilhá-las com os anfitriões. O anúncio não esclarece se os custos dos alimentos estão incluídos, motivo pelo qual os candidatos devem confirmar essa condição previamente.

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Para encontrar a vaga na plataforma "Workaway", o usuário deve procurar pelo anúncio "Everyday life in the Sierra de Aracena", selecionando Espanha e a região de Huelva. A proposta não inclui salário por se tratar de trabalho voluntário. Os interessados devem combinar diretamente com os proprietários a carga horária de colaboração e os custos da viagem. Quem não possui cidadania europeia precisa validar as exigências legais de entrada e permanência no país.