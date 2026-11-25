Casal oferece hospedagem gratuita em propriedade rural de 20 hectares, mas pede aos hóspedes uma ajuda que envolve os animais e a horta durante a estadia
Oportunidade de voluntariado na Andaluzia garante apartamento privado para quem quiser cuidar de animais e aprender rotinas rurais no campo
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Um casal da Espanha busca pessoas interessadas em trocar a rotina urbana por uma vivência no campo. A oportunidade oferece alojamento gratuito em uma propriedade rural com mais de 200 mil metros quadrados, situada no Parque Natural da Serra de Aracena e Picos de Aroche, na província de Huelva, em Espanha.
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Divulgada pelo portal "NoticiasTrabajo", a proposta cadastrada na plataforma "Workaway" pertence a Jesús e Teresa. Os proprietários desejam receber voluntários para apoiar a manutenção do espaço, que abriga hortas, vinhas e árvores de fruto. O casal divide o terreno com galinhas, gatos e uma cadela. Durante a estadia, os participantes podem praticar inglês e alemão, além de vivenciar tradições da Andaluzia.
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Tarefas na propriedade rural
A estadia exige período mínimo de duas semanas. Os anfitriões valorizam pessoas com perfil autónomo, responsável e com iniciativa para aprender. As atividades variam segundo a época do ano e as necessidades da quinta, incluindo:
alimentação e cuidados com os animais;
manutenção de árvores de fruto e apoio na vindima;
pequenas reparações e serviços de limpeza;
auxílio na cozinha e tarefas domésticas.
A proposta permite flexibilidade para desenvolver projetos focados nas habilidades de cada voluntário, desde que alinhados às demandas da propriedade.
Estrutura do alojamento e condições
A colaboração garante estadia em um pequeno apartamento independente, localizado junto à habitação principal. O espaço conta com sala de estar, cozinha aberta, casa de banho com duche, zonas de dormir, aquecimento, dois terraços e acesso à internet por Wi-Fi.
Os voluntários podem preparar as próprias refeições ou partilhá-las com os anfitriões. O anúncio não esclarece se os custos dos alimentos estão incluídos, motivo pelo qual os candidatos devem confirmar essa condição previamente.
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Para encontrar a vaga na plataforma "Workaway", o usuário deve procurar pelo anúncio "Everyday life in the Sierra de Aracena", selecionando Espanha e a região de Huelva. A proposta não inclui salário por se tratar de trabalho voluntário. Os interessados devem combinar diretamente com os proprietários a carga horária de colaboração e os custos da viagem. Quem não possui cidadania europeia precisa validar as exigências legais de entrada e permanência no país.