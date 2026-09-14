Carro destruído por temporal de granizo pode ter conserto pago por seguro

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Com o alerta de temporais e chuva de granizo ativo em diversas cidades de Minas Gerais neste mês de setembro, muitos motoristas se perguntam se os danos causados aos veículos são cobertos pelo seguro. A resposta é geralmente positiva, mas depende diretamente do tipo de apólice contratada. O conserto de avarias na lataria, vidros e outras partes do carro pode, sim, ser pago pela seguradora.

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A proteção contra esses eventos climáticos está incluída na modalidade mais completa oferecida no mercado. Portanto, para saber se você tem direito ao reparo, o primeiro passo é verificar os detalhes do seu contrato e confirmar qual é o tipo de cobertura que você possui.

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Qual tipo de seguro cobre danos de granizo?

A cobertura que protege o veículo contra danos causados por granizo é a compreensiva. Essa modalidade é a mais completa do mercado e inclui proteção contra diversos fenômenos da natureza, além de eventos como colisão, incêndio, roubo e furto.

Por outro lado, apólices mais simples, que cobrem apenas roubo e furto ou danos a terceiros, não garantem o conserto do veículo em caso de estragos por chuvas de granizo. Nesses casos, o proprietário do automóvel precisa arcar com todos os custos do reparo.

Como acionar o seguro em caso de chuva de granizo?

Se o seu carro foi danificado e sua apólice tem cobertura compreensiva, o processo para solicitar o reparo é conhecido como "abertura de sinistro". O procedimento costuma seguir um padrão na maioria das seguradoras. Siga os passos abaixo:

Registre os danos: tire fotos e faça vídeos detalhados de todas as avarias causadas pelo granizo no veículo. Esses registros são importantes para comprovar a extensão do estrago. Comunique a seguradora: entre em contato com a sua companhia de seguros por meio dos canais oficiais, como telefone, aplicativo ou site, para fazer o aviso de sinistro. Agende a vistoria: a seguradora irá direcionar o veículo para uma oficina referenciada ou enviar um perito para avaliar os danos e determinar o custo do conserto. Pague a franquia: após a aprovação da vistoria, o segurado deve pagar o valor da franquia, que é a participação obrigatória definida no contrato, para que o reparo seja autorizado.

O que a cobertura compreensiva geralmente inclui?

A apólice compreensiva é a mais abrangente e foi desenhada para proteger o motorista contra os imprevistos mais comuns. Embora os detalhes possam variar entre as seguradoras, a maioria dos planos inclui proteção para:

E se meu seguro não tiver essa cobertura?

Caso o seu contrato de seguro não inclua a cobertura compreensiva, os custos para o conserto dos danos causados pelo granizo deverão ser arcados integralmente pelo proprietário. A boa notícia é que, para amassados na lataria, existem serviços especializados, como o "martelinho de ouro", que podem ter um custo mais acessível do que a funilaria tradicional, dependendo da extensão do problema.