Carro amassado por granizo? Saiba o que o seguro cobre e como agir

Nem toda apólice inclui cobertura para desastres naturais; entenda os seus direitos e veja o passo a passo para acionar a seguradora e reparar os danos

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
13/01/2026 14:28

Carro amassado por granizo? Saiba o que o seguro cobre e como agir
Danos em veículos causados por pedras de granizo podem ser cobertos por apólices de seguro compreensivas. crédito: PxHere

A previsão de chuva de granizo para cidades de Minas Gerais nesta segunda-feira (12) acende um alerta para motoristas. Diante do risco de danos aos veículos, como amassados na lataria e quebra de vidros, surge a dúvida: o seguro do carro cobre os estragos causados pelo fenômeno? A resposta depende diretamente do tipo de apólice contratada.

Geralmente, a cobertura para danos causados por desastres naturais, o que inclui a chuva de granizo, está incluída nos seguros de modalidade compreensiva. Esta é a apólice mais completa oferecida no mercado, englobando proteção contra colisão, incêndio, roubo, furto e os eventos da natureza.

Por outro lado, quem possui apenas a cobertura básica, que costuma proteger contra roubo e furto, ou somente o seguro para terceiros (RCF-V), não terá os prejuízos com o granizo cobertos. Nesses casos, o proprietário do veículo precisará arcar integralmente com os custos do reparo.

É fundamental que o motorista verifique as cláusulas do seu contrato para entender exatamente quais são os seus direitos. A informação sobre a cobertura de fenômenos naturais costuma estar descrita de forma clara no documento.

Como acionar o seguro após a chuva de granizo?

Se o seu veículo foi danificado e sua apólice inclui essa proteção, o processo para acionar a seguradora é simples. O ideal é seguir um passo a passo para garantir que tudo ocorra da melhor forma e o mais rápido possível. Veja as etapas principais:

  • Registre todos os danos: assim que for seguro, tire fotos e grave vídeos detalhados de todas as partes do carro que foram atingidas pelo granizo. Mostre os amassados na lataria, no teto, no capô e possíveis trincas nos vidros.

  • Comunique a seguradora: entre em contato com a sua seguradora imediatamente para abrir o aviso de sinistro. A maioria das empresas oferece canais digitais, como aplicativos e sites, que agilizam o processo.

  • Tenha os documentos em mãos: para abrir o chamado, você precisará informar seus dados pessoais, o número da apólice e os documentos do veículo. Os registros fotográficos também serão solicitados nesta etapa.

  • Aguarde a vistoria e o reparo: após a abertura do sinistro, a seguradora irá orientar sobre a vistoria do veículo. Em seguida, indicará uma oficina credenciada para realizar os reparos necessários, como o martelinho de ouro ou a funilaria.

O que mais devo saber?

É importante lembrar que, mesmo com a cobertura, geralmente há a cobrança da franquia, que é a participação obrigatória do segurado nos custos do reparo. Verifique também o prazo estabelecido em contrato para comunicar o sinistro. Lembre-se que o acionamento do seguro pode impactar seu histórico e, consequentemente, o valor da renovação da apólice no futuro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

