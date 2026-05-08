Granizo destruiu seu carro? Saiba como acionar o seguro corretamente

Apesar das preocupações diante de marcas na lataria após uma chuva forte de granizo, o seguro do veículo costuma cobrir esse tipo de dano. A maior dica está em saber se sua apólice inclui essa proteção e como agir para resolver o problema.

Danos causados por fenômenos da natureza, como granizo, enchentes e quedas de árvores, costumam estar incluídos na cobertura compreensiva, a mais completa e comum no mercado. No entanto, é importante confirmar essa informação no seu contrato para evitar surpresas desagradáveis.

Se a sua apólice oferece essa proteção, o processo para solicitar o reparo é mais simples do que parece. A agilidade em comunicar a seguradora pode garantir que tudo corra bem e que o conserto seja autorizado sem demora.

Passo a passo para acionar o seguro

Para não ter dor de cabeça, siga estas etapas assim que o evento acontecer. Organização e documentação são essenciais para um processo tranquilo.

1. Registre tudo com fotos e vídeos: antes de mover o carro, fotografe e filme os estragos de vários ângulos, detalhando os amassados na lataria, vidros trincados e qualquer outro dano visível. Se possível, registre também o local onde o veículo estava estacionado durante a chuva.

2. Comunique a seguradora imediatamente: entre em contato com a sua companhia de seguros assim que possível, dentro do prazo estipulado em sua apólice. Utilize os canais oficiais como telefone, aplicativo ou site para fazer o aviso de sinistro.

3. Verifique a necessidade de um boletim de ocorrência: algumas seguradoras podem solicitar um boletim de ocorrência (B.O.). O registro pode ser feito on-line na maioria dos estados e serve como um documento oficial que comprova o ocorrido, facilitando a análise do seu caso.

4. Aguarde a vistoria: a seguradora irá agendar uma vistoria para que um perito avalie a extensão dos danos. Esse profissional vai verificar se os estragos são compatíveis com o relato e determinar qual o melhor tipo de reparo.

5. Leve o carro a uma oficina: após a aprovação da vistoria, a seguradora indicará as oficinas credenciadas para realizar o conserto. Para reparos de danos parciais, você só precisará pagar o valor da franquia e a companhia arcará com o restante. Caso os estragos configurem perda total (geralmente acima de 75% do valor do veículo), a indenização é integral, e não há cobrança de franquia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata