Guia completo para solicitar a Carteira do Idoso pela internet
Veja o passo a passo detalhado para emitir o documento que garante viagens gratuitas ou com desconto e saiba quem tem direito ao benefício este ano
compartilheSIGA
Idosos com 60 anos ou mais e renda de até dois salários mínimos já podem emitir a Carteira da Pessoa Idosa pela internet, de forma rápida e sem sair de casa. O documento, que é um serviço totalmente gratuito, garante o direito a viagens interestaduais gratuitas ou com desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens em ônibus, trens e barcos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O processo foi simplificado pelo governo federal e agora pode ser concluído em poucos minutos. Quando os dados do CadÚnico estão atualizados, a emissão é imediata. No entanto, se houver necessidade de atualização cadastral, o prazo pode chegar a 45 dias e, em casos específicos, até 120 dias. A emissão online dispensa a necessidade de ir até uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), tornando o acesso ao benefício mais prático para quem mais precisa.
Leia Mais
Quem pode solicitar a Carteira do Idoso?
Para ter direito ao documento, é preciso atender a três critérios básicos definidos pelo Estatuto do Idoso. Apenas quem se enquadra em todos os requisitos pode fazer a solicitação. Confira as regras:
Guia rápido para obter a Carteira da Pessoa Idosa
Entenda os requisitos e os passos para emitir seu documento e garantir benefícios.
Quem pode solicitar?
Tenha 60 anos ou mais, renda de até dois salários mínimos e esteja inscrito no CadÚnico.
Quais os benefícios?
Viagens intermunicipais gratuitas ou com 50% de desconto em ônibus, trens e barcos.
Como emitir online?
Acesse o portal Gov.br, faça login e selecione a opção de emitir a Carteira da Pessoa Idosa.
Atenção à validade!
O documento tem validade de dois anos. Mantenha seu CadÚnico atualizado para renovar sem problemas.
A carteira é especialmente útil para idosos que não têm como comprovar a renda, pois a inscrição no CadÚnico já é suficiente para validar o direito ao benefício junto às empresas de transporte.
Como solicitar a Carteira do Idoso pela internet
O procedimento é feito diretamente no portal oficial do serviço. Siga o passo a passo abaixo para gerar o seu documento digital ou prepará-lo para impressão:
-
Acesse o site oficial: carteiraidoso.cidadania.gov.br.
-
Na página inicial, clique na opção Emitir Carteira.
-
Você será direcionado para a página de login do portal Gov.br. Entre com seu CPF e senha.
-
Após o login, selecione a opção Emitir Carteira da Pessoa Idosa.
-
O sistema irá gerar o documento com seus dados e um QR Code para verificação.
-
Pronto! Agora você pode imprimir a carteira ou salvar o arquivo em formato PDF no seu celular para apresentar no momento da compra da passagem.
Como usar o benefício nas viagens
Para garantir sua passagem, é importante conhecer as regras. As empresas de transporte devem reservar duas vagas gratuitas por veículo para idosos com a carteira. Quando essas vagas já estiverem ocupadas, o idoso tem direito a um desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens. O bilhete deve ser solicitado com pelo menos três horas de antecedência em relação ao horário de partida, e é necessário apresentar a Carteira do Idoso junto com um documento de identificação com foto.
O documento tem validade de dois anos em todo o território nacional. Caso seus dados no CadÚnico estejam desatualizados há mais de dois anos, será necessário procurar um CRAS para regularizar a situação antes de solicitar a carteira online. Em casos de urgência, é possível solicitar uma declaração provisória no CRAS, que tem validade de 180 dias em todo o território nacional e garante acesso imediato ao benefício.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.