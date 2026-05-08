Guia completo para solicitar a Carteira do Idoso pela internet

Como emitir online?

Acesse o portal Gov.br, faça login e selecione a opção de emitir a Carteira da Pessoa Idosa.

Atenção à validade!

O documento tem validade de dois anos. Mantenha seu CadÚnico atualizado para renovar sem problemas.

A carteira é especialmente útil para idosos que não têm como comprovar a renda, pois a inscrição no CadÚnico já é suficiente para validar o direito ao benefício junto às empresas de transporte.

Como solicitar a Carteira do Idoso pela internet

O procedimento é feito diretamente no portal oficial do serviço. Siga o passo a passo abaixo para gerar o seu documento digital ou prepará-lo para impressão:

Acesse o site oficial: carteiraidoso.cidadania.gov.br. Na página inicial, clique na opção Emitir Carteira. Você será direcionado para a página de login do portal Gov.br. Entre com seu CPF e senha. Após o login, selecione a opção Emitir Carteira da Pessoa Idosa. O sistema irá gerar o documento com seus dados e um QR Code para verificação. Pronto! Agora você pode imprimir a carteira ou salvar o arquivo em formato PDF no seu celular para apresentar no momento da compra da passagem.

Como usar o benefício nas viagens

Para garantir sua passagem, é importante conhecer as regras. As empresas de transporte devem reservar duas vagas gratuitas por veículo para idosos com a carteira. Quando essas vagas já estiverem ocupadas, o idoso tem direito a um desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens. O bilhete deve ser solicitado com pelo menos três horas de antecedência em relação ao horário de partida, e é necessário apresentar a Carteira do Idoso junto com um documento de identificação com foto.

O documento tem validade de dois anos em todo o território nacional. Caso seus dados no CadÚnico estejam desatualizados há mais de dois anos, será necessário procurar um CRAS para regularizar a situação antes de solicitar a carteira online. Em casos de urgência, é possível solicitar uma declaração provisória no CRAS, que tem validade de 180 dias em todo o território nacional e garante acesso imediato ao benefício.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.