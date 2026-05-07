Fraude do Pix: 7 golpes mais comuns e como se proteger deles

A popularidade do Pix atraiu a atenção de criminosos, causando o aumento de golpes digitais nos últimos anos. Com novas táticas surgindo constantemente, saber identificar e evitar fraudes se tornou essencial para proteger seu dinheiro e dados pessoais.

As abordagens dos golpistas são variadas e costumam explorar a engenharia social, induzindo a vítima ao erro por meio de mensagens falsas ou promessas enganosas. Para ajudar você a não cair em armadilhas, listamos os sete golpes mais comuns e as melhores formas de se proteger.

Leia Mais

Conheça os 7 golpes mais comuns do Pix

Golpe da falsa central de atendimento

Criminosos entram em contato se passando por funcionários do seu banco alegando que sua conta foi invadida ou que há um problema de segurança. Nessas fraudes, os responsáveis pedem para você realizar um procedimento, como uma transferência "teste" para "regularizar" a situação.

Apesar do susto, bancos nunca pedem senhas ou a realização de transferências para resolver problemas. Desligue a chamada e procure os canais oficiais.

Golpe do WhatsApp clonado

O golpista consegue acesso à sua conta do WhatsApp e envia mensagens para seus contatos pedindo dinheiro emprestado via Pix, usando uma desculpa de emergência. Para se proteger, ative a verificação em duas etapas no aplicativo. Caso receba um pedido de dinheiro de um amigo, sempre ligue para a pessoa para confirmar a história antes de transferir.

Golpe do QR Code falso

Essa fraude ocorre tanto em lojas físicas quanto online, onde criminosos substituem o QR Code verdadeiro por um falso, muitas vezes colando um adesivo sobre o código original. Ao escanear, o pagamento é direcionado para a conta do golpista. Antes de confirmar, sempre confira se os dados do recebedor que aparecem na tela correspondem ao vendedor ou à empresa correta.

Golpe do "bug do Pix"

Mensagens em redes sociais prometem que, ao enviar um valor para uma chave específica, um suposto "bug" no sistema devolverá o dobro do dinheiro. Isso é uma armadilha para que a vítima envie dinheiro diretamente ao criminoso. Lembre-se que não existe "bug do Pix" ou dinheiro fácil; e desconfie de qualquer promessa de lucro instantâneo.

Golpe do link falso (phishing)

Você recebe um e-mail ou SMS com um link para uma promoção, atualização cadastral ou cobrança. Ao clicar, é levado a uma página falsa que captura seus dados bancários ou instala um vírus no seu dispositivo. Nunca clique em links suspeitos e, na dúvida, acesse o site da empresa digitando o endereço diretamente no navegador.

Golpe do Pix errado (ou recebido por engano)

Você recebe um Pix inesperado e, logo em seguida, o "remetente" entra em contato pedindo que você devolva o valor para uma chave diferente, alegando que transferiu por engano. Na sequência, o criminoso aciona o Mecanismo Especial de Devolução (MED) alegando fraude. A partir disso você devolve o dinheiro ao golpista e ainda tem seus recursos bloqueados durante a investigação. Sempre use a função "Devolver Valor" dentro do próprio aplicativo bancário.

Golpe do comprovante falso

Comum em vendas online e presenciais, o golpista envia um comprovante de Pix falsificado ou um comprovante de agendamento para o futuro. O vendedor acredita que recebeu o pagamento e libera o produto ou serviço. Sempre confirme se o valor realmente entrou na sua conta antes de finalizar qualquer transação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata