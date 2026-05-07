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Morte

Cantor sertanejo é encontrado morto em apartamento

A principal suspeita é de que Adriano Muniz tenha morrido por causas naturais. A Polícia Civil aguarda o laudo cadavérico

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Carlos Silva - Correio Braziliense
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Carlos Silva - Correio Braziliense
Repórter
07/05/2026 21:47 - atualizado em 07/05/2026 23:01

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Apesar da mobilização policial, os indícios iniciais afastam a hipótese de crime ou violência
Apesar da mobilização policial, os indícios iniciais afastam a hipótese de crime ou violência crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto, na tarde desta quinta-feira (7/5), em um apartamento localizado na Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires, no Distrito Federal. O artista, que somava 25 mil seguidores em suas redes sociais, foi localizado após vizinhos acionarem a Polícia Militar (PMDF), devido a um forte odor vindo do imóvel.

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De acordo com o registro da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), a comunicação do fato ocorreu por volta das 14h30. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e constatou o óbito imediatamente. A Polícia Civil solicitou perícia técnica e emitiu a guia de remoção do cadáver para o Instituto de Medicina Legal (IML).

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Apesar da mobilização policial, os indícios iniciais afastam a hipótese de crime ou violência. Segundo o delegado Pablo Aguiar, responsável pelo caso, a principal linha de investigação aponta para causas naturais. "A namorada bateu na porta e ele não respondeu. Ao arrombar a porta, ele já estava morto. Aparentemente é morte natural, sem vestígios de violência", afirmou o delegado. 

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A suspeita é que o cantor possa ter sofrido um mal súbito. No entanto, o delegado ressaltou que a confirmação oficial depende do laudo cadavérico. Adriano era uma figura conhecida na cena local, utilizando suas redes sociais para divulgar o trabalho e interagir com os fãs. Até o fechamento desta reportagem, a família não havia divulgado informações sobre o velório e o sepultamento. A ocorrência segue em apuração pela 38ª DP.

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