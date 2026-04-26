Cantor é baleado em ataque a tiros após show em São Paulo

O cantor pernambucano Anderson Neiff, conhecido como o rei do brega funk, foi baleado no ombro e encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, na manhã deste domingo (26/4). Ele permanece sob cuidados médicos.

O veículo em que estavam o cantor e integrantes de sua equipe foi atingido por tiros ao passar pelo túnel Max Feffer, no Jardim Europa, na zona Sul, por volta das 6h30.

Conforme a Polícia Militar, os músicos voltavam de um show na região de Santo Amaro, também na zona Sul, quando foram abordados por três homens em motocicletas, que realizaram diversos disparos contra o veículo.

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A banda seguia em direção a um hotel no centro de São Paulo, onde estavam hospedados. Os criminosos fugiram. A ocorrência deve ser registrada no 14º DP (Pinheiros).