Conectel expande projeto “Conexão do Bem” para São Paulo

Promovido pela Conectel Multioperadora e ocorrendo há mais de um ano e meio, o projeto beneficente Conexão do Bem contabiliza diversas ações já realizadas que visam proporcionar auxílio a instituições que abrigam pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos.

Atualmente, o projeto tem como principal expressão o programa “Café e Sorrisos”, uma iniciativa que garante diariamente um café da manhã completo e nutritivo para pessoas em instituições de caridade. Em Salvador, por exemplo, a iniciativa ocorre no Lar Amor e Vida, onde, no início do programa, havia apenas 20 crianças e 25 idosos, e hoje atende cerca de 50 crianças e 96 idosos, com apoio da Conectel na instituição.

Victor Uemura, diretor-executivo da Conectel, explica que o programa representa o compromisso da empresa com o bem-estar físico e emocional dos residentes de locais como o Lar Amor e Vida, além de levar atenção e presença humana às rotinas do lar.

De acordo com o profissional, a principal motivação para iniciar o programa “Café e Sorrisos” foi o desejo de “levar conforto, dignidade e um começo de dia mais feliz por meio de uma refeição nutritiva, preparada com cuidado e atenção”.

A Conectel tem buscado contribuir para transformar a rotina de instituições de caridade, e a expansão do projeto para São Paulo segue essa ideia. “A entrega regular de cafés da manhã nutritivos tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos residentes, oferecendo não só suporte alimentar, mas também atenção e afeto”, detalha.

Victor também ressalta a participação ativa dos colaboradores da empresa, por meio do voluntariado e de visitas às instituições participantes. “Este envolvimento reforça o espírito de solidariedade e aproxima ainda mais a empresa das comunidades que apoia”, afirma.

Além da participação dos colaboradores, a Conectel também estabelece parcerias com outras organizações para fortalecer o programa “Café e Sorrisos”, como, por exemplo, nutricionistas que elaboram cardápios equilibrados e adaptados às necessidades dos beneficiários.

“O café da manhã é uma das principais refeições do dia, porque ele fornece energia e nutrientes que iremos utilizar ao longo do dia. Por isso, a Conectel se preocupa em fornecer refeições equilibradas e nutritivas para crianças e idosos”, diz Luana Santana, nutricionista oficial que apoiou o projeto.

“Em Salvador, o projeto também visa fortalecer o impacto social ao adquirir os pães utilizados no programa da Dulce Natura, empreendimento das Obras Sociais Irmã Dulce, com foco em ampliar o alcance da solidariedade”, informa Victor.

Entre os critérios utilizados para selecionar as instituições beneficiadas pelo projeto Conexão do Bem, Victor destaca o grau de vulnerabilidade social, o impacto comunitário, a diversidade do público atendido e a possibilidade de envolvimento ativo dos colaboradores da Conectel.

“A prioridade é apoiar instituições sérias e comprometidas com a transformação social”, acrescenta.

Agora, depois de mais de um ano e meio de realização do projeto, a empresa tem como plano ampliar o programa Café e Sorrisos para novas instituições em São Paulo. O objetivo da empresa é replicar o modelo, mantendo o mesmo padrão, além de incorporar novas ações complementares, como oficinas, eventos e atividades de saúde.

“O projeto Conexão do Bem representa o compromisso da Conectel com um mundo mais humano, em que a tecnologia se alia à empatia. Por meio de ações simples, mas significativas, a empresa busca mostrar que é possível transformar realidades e criar conexões que tocam o coração”, conclui Victor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://conectel.com.br/conexaodobem.html