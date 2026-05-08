'Unção não justifica abuso': o recado viral da pastora Helena Raquel
Durante congresso em Santa Catarina, líder religiosa afirmou que agressões não podem ser justificadas pela fé e incentivou mulheres a denunciarem abusos
A pastora Helena Raquel, líder da ADVIP no Rio de Janeiro, ganhou destaque nacional após pregação durante o Congresso Internacional de Missões dos Gideões, em Camboriú (SC). Ela defendeu que nenhuma unção justifica abusos e que autoridades que agridem não representam a fé, incentivando mulheres a buscarem ajuda.
A conferencista alertou as fiéis sobre a importância de romper o silêncio e utilizar canais de denúncia como o 100 e o 180. Helena enfatizou que não se deve confiar apenas em pedidos de desculpas em casos de agressão, reforçando que a proteção da vida deve ser a prioridade acima de qualquer estrutura institucional.
A mensagem gerou grande repercussão nas redes sociais ao questionar comportamentos que, por vezes, são encobertos em comunidades religiosas. A pastora utiliza sua influência para combater relacionamentos abusivos e orientar as vítimas a denunciarem seus agressores.
