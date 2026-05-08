Assine
overlay
Início Nacional
VÍDEO

'Unção não justifica abuso': o recado viral da pastora Helena Raquel

Durante congresso em Santa Catarina, líder religiosa afirmou que agressões não podem ser justificadas pela fé e incentivou mulheres a denunciarem abusos

Publicidade
Carregando...
DP
Douglas Pereira
DP
Douglas Pereira
Repórter
08/05/2026 12:48

compartilhe

SIGA
×
Vídeo: pastora Helena Raquel viraliza após fala forte sobre sobre violência doméstica
Vídeo: pastora Helena Raquel viraliza após fala forte sobre sobre violência doméstica crédito: Tupi

A pastora Helena Raquel, líder da ADVIP no Rio de Janeiro, ganhou destaque nacional após pregação durante o Congresso Internacional de Missões dos Gideões, em Camboriú (SC). Ela defendeu que nenhuma unção justifica abusos e que autoridades que agridem não representam a fé, incentivando mulheres a buscarem ajuda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A conferencista alertou as fiéis sobre a importância de romper o silêncio e utilizar canais de denúncia como o 100 e o 180. Helena enfatizou que não se deve confiar apenas em pedidos de desculpas em casos de agressão, reforçando que a proteção da vida deve ser a prioridade acima de qualquer estrutura institucional.

A mensagem gerou grande repercussão nas redes sociais ao questionar comportamentos que, por vezes, são encobertos em comunidades religiosas. A pastora utiliza sua influência para combater relacionamentos abusivos e orientar as vítimas a denunciarem seus agressores.

Veja momento:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

pastora redes-sociais violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay