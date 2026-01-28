O seguro do carro cobre danos causados por granizo? Entenda as regras

Com a ocorrência de chuvas de granizo em diversas regiões do Brasil, muitos motoristas se perguntam se o seguro do carro cobre os estragos. A resposta é sim, mas depende do tipo de apólice contratada. Danos como amassados na lataria, vidros trincados e para-brisas quebrados podem representar um prejuízo significativo, e ter a cobertura correta faz toda a diferença.

A proteção contra fenômenos naturais não é um item padrão em todos os planos. Geralmente, ela está incluída na chamada cobertura compreensiva, que é a modalidade mais completa oferecida pelas seguradoras. Este tipo de apólice costuma cobrir não apenas granizo, mas também enchentes, quedas de árvores e outros eventos da natureza, além de roubo, furto e colisão. Algumas apólices também contam com uma assistência específica para vidros, que pode ser acionada nesses casos.

Leia Mais

Por outro lado, os seguros mais básicos, como os de Responsabilidade Civil Facultativa (RC-F), focam apenas em danos causados a terceiros em caso de acidente. Ou seja, se você possui apenas essa cobertura, os prejuízos causados pelo granizo em seu próprio veículo não estarão cobertos.

É importante lembrar que, mesmo com a cobertura para granizo, o segurado geralmente precisa arcar com o valor da franquia estipulada no contrato para reparos de perda parcial. Verifique na sua apólice qual é o valor e as condições para acioná-la.

Como saber se seu seguro cobre granizo?

A forma mais direta de confirmar a proteção é lendo o contrato do seguro. Procure pela cláusula de “cobertura compreensiva” ou por termos específicos como “eventos da natureza” ou “dano atmosféricos”. A descrição dos riscos cobertos deve detalhar o que está incluso no seu plano.

Se o documento não for claro ou se você não o tiver em mãos, a melhor alternativa é entrar em contato com o seu corretor ou diretamente com a central de atendimento da seguradora. Eles são obrigados a fornecer essa informação de forma rápida e objetiva.

Meu carro foi atingido. E agora?

Caso seu veículo seja danificado pelo granizo e você tenha a cobertura adequada, o primeiro passo é comunicar o sinistro à seguradora. O processo costuma seguir algumas etapas simples, mas essenciais para garantir a indenização.

Fotografe e filme os danos: registre todos os estragos no veículo, de preferência com o carro ainda no local onde foi atingido. Detalhes são importantes para a avaliação.

Não faça reparos por conta própria: aguarde a autorização da seguradora antes de levar o carro para qualquer oficina. Fazer o conserto antes pode invalidar a cobertura.

Comunique o sinistro: entre em contato com a seguradora o mais rápido possível para abrir o aviso de sinistro. Tenha em mãos seus dados pessoais e os do veículo.

Verifique a necessidade de um Boletim de Ocorrência (B.O.): Em alguns casos, como danos mais graves ou queda de árvores, a seguradora pode solicitar o registro. Consulte a companhia para confirmar.

Siga as orientações para a vistoria: a empresa irá agendar uma inspeção para avaliar os danos e definir os próximos passos para o reparo em uma oficina credenciada. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.