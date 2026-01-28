O seguro do carro cobre danos causados por granizo? Entenda as regras
A cobertura para fenômenos naturais nem sempre está inclusa no plano básico; saiba o que a sua apólice precisa ter para cobrir estragos com granizo
Com a ocorrência de chuvas de granizo em diversas regiões do Brasil, muitos motoristas se perguntam se o seguro do carro cobre os estragos. A resposta é sim, mas depende do tipo de apólice contratada. Danos como amassados na lataria, vidros trincados e para-brisas quebrados podem representar um prejuízo significativo, e ter a cobertura correta faz toda a diferença.
A proteção contra fenômenos naturais não é um item padrão em todos os planos. Geralmente, ela está incluída na chamada cobertura compreensiva, que é a modalidade mais completa oferecida pelas seguradoras. Este tipo de apólice costuma cobrir não apenas granizo, mas também enchentes, quedas de árvores e outros eventos da natureza, além de roubo, furto e colisão. Algumas apólices também contam com uma assistência específica para vidros, que pode ser acionada nesses casos.
Por outro lado, os seguros mais básicos, como os de Responsabilidade Civil Facultativa (RC-F), focam apenas em danos causados a terceiros em caso de acidente. Ou seja, se você possui apenas essa cobertura, os prejuízos causados pelo granizo em seu próprio veículo não estarão cobertos.
É importante lembrar que, mesmo com a cobertura para granizo, o segurado geralmente precisa arcar com o valor da franquia estipulada no contrato para reparos de perda parcial. Verifique na sua apólice qual é o valor e as condições para acioná-la.
Como saber se seu seguro cobre granizo?
A forma mais direta de confirmar a proteção é lendo o contrato do seguro. Procure pela cláusula de “cobertura compreensiva” ou por termos específicos como “eventos da natureza” ou “dano atmosféricos”. A descrição dos riscos cobertos deve detalhar o que está incluso no seu plano.
Se o documento não for claro ou se você não o tiver em mãos, a melhor alternativa é entrar em contato com o seu corretor ou diretamente com a central de atendimento da seguradora. Eles são obrigados a fornecer essa informação de forma rápida e objetiva.
Meu carro foi atingido. E agora?
Caso seu veículo seja danificado pelo granizo e você tenha a cobertura adequada, o primeiro passo é comunicar o sinistro à seguradora. O processo costuma seguir algumas etapas simples, mas essenciais para garantir a indenização.
Fotografe e filme os danos: registre todos os estragos no veículo, de preferência com o carro ainda no local onde foi atingido. Detalhes são importantes para a avaliação.
Não faça reparos por conta própria: aguarde a autorização da seguradora antes de levar o carro para qualquer oficina. Fazer o conserto antes pode invalidar a cobertura.
Comunique o sinistro: entre em contato com a seguradora o mais rápido possível para abrir o aviso de sinistro. Tenha em mãos seus dados pessoais e os do veículo.
Verifique a necessidade de um Boletim de Ocorrência (B.O.): Em alguns casos, como danos mais graves ou queda de árvores, a seguradora pode solicitar o registro. Consulte a companhia para confirmar.
Siga as orientações para a vistoria: a empresa irá agendar uma inspeção para avaliar os danos e definir os próximos passos para o reparo em uma oficina credenciada.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.