Seguro de carro ou casa cobre danos causados por chuva de granizo?

O alerta de tempestades com granizo em Minas Gerais acendeu um sinal de preocupação para muitos proprietários de imóveis e veículos. A dúvida principal é se os danos causados por esse tipo de fenômeno climático estão cobertos pelo seguro. A resposta curta é: sim, na maioria dos casos, mas é fundamental entender os detalhes da sua apólice.

Para quem tem seguro de carro, a proteção contra granizo geralmente está incluída na chamada cobertura compreensiva. Essa é a modalidade mais completa, que também cobre colisão, incêndio, roubo e furto. Se você contratou apenas a cobertura básica, que protege contra danos a terceiros (RCF-V), os prejuízos causados pela chuva de pedras de gelo não serão indenizados.

Leia Mais

Verificar qual tipo de apólice foi contratada é o primeiro passo. A informação está detalhada no contrato ou pode ser consultada diretamente com a seguradora ou o corretor. A cobertura compreensiva é a mais comum no mercado, então há uma boa chance de seu veículo estar protegido.

E no caso do seguro residencial?

Para casas e apartamentos, a lógica é um pouco diferente. A cobertura básica do seguro residencial costuma proteger contra incêndio, queda de raio e explosão. Danos causados por fenômenos da natureza, como vendaval e granizo, normalmente precisam ser contratados como uma cobertura adicional.

Muitas seguradoras oferecem pacotes que já incluem essa proteção extra, mas é essencial confirmar na sua apólice. Se você mora em uma região com histórico de tempestades severas, incluir essa garantia no seu seguro residencial é uma medida de segurança importante para evitar surpresas desagradáveis.

Meu bem foi danificado, o que fazer?

Se seu carro ou imóvel sofreu danos por causa da chuva de granizo e você tem a cobertura adequada, o procedimento para acionar a seguradora é simples. Siga estes passos para garantir que o processo ocorra sem problemas:

Registre tudo: tire fotos e faça vídeos detalhados dos estragos. Documente os amassados na lataria do carro, telhas quebradas, janelas trincadas ou qualquer outro dano visível. Comunique a seguradora: entre em contato com a empresa o mais rápido possível por meio dos canais oficiais, como telefone, aplicativo ou site. Tenha o número da apólice em mãos. Não faça reparos antes da vistoria: aguarde a avaliação de um perito da seguradora antes de consertar qualquer dano. A vistoria do profissional é essencial para a liberação da indenização. Separe os documentos: a seguradora solicitará seus documentos pessoais (RG e CPF), o documento do veículo ou do imóvel e, se houver, o boletim de ocorrência. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.