Apresentadora cochila ao vivo durante telejornal
Dominique Dillon, da FOX13 Memphis, foi flagrada com os olhos fechados durante uma transmissão
compartilheSIGA
A apresentadora Dominique Dillon, da emissora FOX13 Memphis, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais após aparecer cochilando brevemente durante a apresentação de um telejornal ao vivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A jornalista assumiu recentemente a bancada das transmissões de fim de semana da emissora, no estado do Tennessee. O momento inusitado aconteceu enquanto a tela estava dividida entre ela e uma repórter que participava da cobertura.
Leia Mais
- Ex-âncora da GloboNews manda indireta após saída de Daniela Lima
- O que fez Márcia Dantas chorar e deixar telejornal ao vivo na Jovem Pan
- Homenagens que emocionam
Nas imagens, Dominique aparece com os olhos fechados e a cabeça apoiada nas mãos por alguns instantes, dando a impressão de que adormeceu durante a transmissão. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou milhares de comentários.
Internautas defendem a apresentadora
Grande parte das reações foi de apoio à jornalista. Muitos usuários lembraram que Dominique deu à luz recentemente e vem conciliando a rotina intensa da televisão matinal com os cuidados dos filhos.
Leia Mais
"Ela tem dois filhos pequenos. Tenham compreensão!", escreveu um internauta. “O cansaço de quem acabou de ter bebê é algo totalmente diferente!”, desse outro.
Além da solidariedade à apresentadora, parte do público criticou a equipe de produção do telejornal. Para os espectadores, alguém nos bastidores poderia ter avisado Dominique de que a câmera voltaria para ela antes de sua imagem reaparecer na transmissão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Dominique Dillon não comentou publicamente o episódio.