Apresentadora cochila ao vivo durante telejornal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Dominique Dillon, da emissora FOX13 Memphis, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais após aparecer cochilando brevemente durante a apresentação de um telejornal ao vivo.

A jornalista assumiu recentemente a bancada das transmissões de fim de semana da emissora, no estado do Tennessee. O momento inusitado aconteceu enquanto a tela estava dividida entre ela e uma repórter que participava da cobertura.

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Nas imagens, Dominique aparece com os olhos fechados e a cabeça apoiada nas mãos por alguns instantes, dando a impressão de que adormeceu durante a transmissão. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou milhares de comentários.

Internautas defendem a apresentadora

Grande parte das reações foi de apoio à jornalista. Muitos usuários lembraram que Dominique deu à luz recentemente e vem conciliando a rotina intensa da televisão matinal com os cuidados dos filhos.

"Ela tem dois filhos pequenos. Tenham compreensão!", escreveu um internauta. “O cansaço de quem acabou de ter bebê é algo totalmente diferente!”, desse outro.

Além da solidariedade à apresentadora, parte do público criticou a equipe de produção do telejornal. Para os espectadores, alguém nos bastidores poderia ter avisado Dominique de que a câmera voltaria para ela antes de sua imagem reaparecer na transmissão.

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Dominique Dillon não comentou publicamente o episódio.