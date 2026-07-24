A última foto: pescadores são registrados antes de tragédia em rio

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Uma foto registrou um grupo de amigos momentos antes de se afogarem no rio Scioto, em Ohio, nos Estados Unidos. Na imagem, os cinco adultos pescam com a água na altura do quadril, pouco antes de uma tentativa de resgate terminar em tragédia.

Acredita-se que este tenha sido o último registro dos cinco com vida. A foto foi tirada pelo pastor Marcus Leon Martin, que navega pelo rio há mais de uma década e reconheceu o local como perigoso assim que os viu.

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"Acredito que a foto que tirei pode ter sido a última foto deles com vida", disse Martin em entrevista publicada no "Sun". Ele explicou que a área tem declives acentuados e um precipício que dava para o rio.

O pastor contou que sentiu que algo estava errado e, por isso, decidiu fazer a imagem. "Não sei o que era. Pensei: preciso registrar essa imagem", lembrou. Ele afirmou que considerou alertar o grupo sobre os riscos, principalmente por causa das duas crianças que os acompanhavam.

Desde o ocorrido, Martin enfrenta dificuldades para dormir por não ter avisado o grupo sobre os perigos daquele trecho do rio.

Como a tragédia aconteceu

Segundo as autoridades, o acidente começou quando um dos integrantes do grupo entrou na água para nadar e foi arrastado pela forte correnteza. Outras duas pessoas tentaram resgatá-lo, mas também começaram a enfrentar dificuldades.

Os últimos dois adultos entraram no rio para ajudar os três, mas nenhum deles conseguiu retornar à margem. As autoridades souberam do afogamento após um motorista encontrar uma das crianças chorando à beira de uma estrada, por volta das 21h.

Duas mulheres foram retiradas da água com vida, mas morreram no hospital. Os corpos dos três homens foram encontrados no dia seguinte.

José Mario Pineda Dias, de 33 anos, e sua mulher, Marina Suyapa Regalado, de 28, deixaram dois filhos. O outro casal, Miguel Ángel Guerra e Carmen Idalia Lara Ferrera, ambos de 33 anos, deixou uma criança de 7 anos, de acordo com uma campanha de arrecadação on-line.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.