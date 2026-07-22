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LOOK DE MATAR

'Calça da morte' viraliza após série de quedas

Modelo de pantalona rendeu tombos, lesões e até um pulso quebrado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/07/2026 12:06 - atualizado em 22/07/2026 12:07

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'Calça da morte' viraliza após série de quedas
'Calça da Morte' da Zara: a peça de moda viralizada por quedas, retratada em ensaio e gravação de segurança crédito: Redes sociais

Uma calça da Zara é assunto nas redes sociais, mas não por conta da modelagem ou dos looks que podem ser montados com ela.O modelo passou a ser chamado de "calça da morte" ("death pants", em inglês) depois que dezenas de usuários compartilharam vídeos de tropeços e quedas atribuídos à peça.

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@gracewils0nx Thnx Tom for laughing after you’ve picked me up off the floor xxxx @tomorford2301 @ZARA #deathtrousers #zara #zaradeathtrousers ? original sound - €

Vendida no site americano da marca por US$ 45,90 (R$ 232), a calça se tornou um dos itens mais desejados durante as ondas de calor que atingiram a Europa e os Estados Unidos. O tecido fluido, a cintura alta, o cós elástico e as pernas extremamente largas fizeram do modelo uma aposta para os dias quentes.

@dustypan2017 #zaradeathpants ? original sound - Dustypan2017

No entanto, o design também passou a ser apontado como responsável por acidentes. No TikTok e no X, consumidores têm publicado vídeos mostrando tropeços enquanto caminham usando a peça. Em alguns casos, os tombos rendem apenas cenas engraçadas. Em outros, porém, as consequências foram mais sérias.

@lucyhickson15 They are a health hazard #foryou #fyp #zarapant ? original sound - Tyra

Uma usuária afirmou ter quebrado o pulso e sofrido cortes no rosto após cair usando a calça. Outra contou que o celular ficou completamente destruído após um tombo. Uma terceira disse ter fraturado um joelho por conta da peça.

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@holly_gilmer @ZARA what is going on with these trousers???  #deadlyzarapants #zara #fyp ? original sound - Tyra

O problema vai além da barra

À primeira vista, muitos acreditaram que bastaria ajustar o comprimento da barra para evitar acidentes. No entanto, várias consumidoras afirmam que o problema continua mesmo após a peça ser encurtada.

@alguemfalouemmoda A calça da Zara viralizou nas redes e ganhou um apelido nada amigável: “calça da morte”. Mas o problema não é apenas a peça. É o encontro entre uma tendência de passarela e a vida real. A barra extremamente longa, característica das puddle pants, pode prender nos pés e aumentar o risco de quedas quando não tem o comprimento adequado para quem veste. Isso nos lembra de uma coisa: nem toda tendência foi pensada para a rotina. Moda também precisa considerar funcionalidade, proporção e caimento. Você usaria essa calça? #Zara #Moda #Tendências #Fashion ? som original - alguemfalouemmoda

Segundo especialistas ouvidos pelo jornal britânico The Guardian, o risco está relacionado à combinação entre o tecido leve e a modelagem extremamente ampla.

@taboskoo The deadly Zara pants added another name to their kill count ???? #zara #deadlyzarapants #zarapant #zaratrousersdangerous #zarapantsfalling ? Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

Durante a caminhada, o excesso de tecido pode se dobrar sobre si ou prender nos próprios pés, aumentando a chance de tropeços. O risco tende a ser maior quando a calça é usada com sandálias, chinelos ou outros calçados abertos, além de escadas, pisos irregulares e escadas rolantes.

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@jeweltrends Another Zara deadly pants victim ???? and I still wear them ???????????  #zaratrousers #deadlyzarapants #fallingover #cctv #fyp ? original sound - LoverboyMarcus96

Os especialistas ressaltam, porém, que esse tipo de modelagem não é necessariamente perigoso, mas exige mais atenção durante o uso. Apesar da repercussão nas redes sociais, a Zara ainda não fez comentários públicos sobre os relatos envolvendo a peça. Procurada por veículos de imprensa, a empresa preferiu não se manifestar.

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