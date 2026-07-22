'Calça da morte' viraliza após série de quedas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma calça da Zara é assunto nas redes sociais, mas não por conta da modelagem ou dos looks que podem ser montados com ela.O modelo passou a ser chamado de "calça da morte" ("death pants", em inglês) depois que dezenas de usuários compartilharam vídeos de tropeços e quedas atribuídos à peça.

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Vendida no site americano da marca por US$ 45,90 (R$ 232), a calça se tornou um dos itens mais desejados durante as ondas de calor que atingiram a Europa e os Estados Unidos. O tecido fluido, a cintura alta, o cós elástico e as pernas extremamente largas fizeram do modelo uma aposta para os dias quentes.

No entanto, o design também passou a ser apontado como responsável por acidentes. No TikTok e no X, consumidores têm publicado vídeos mostrando tropeços enquanto caminham usando a peça. Em alguns casos, os tombos rendem apenas cenas engraçadas. Em outros, porém, as consequências foram mais sérias.

Uma usuária afirmou ter quebrado o pulso e sofrido cortes no rosto após cair usando a calça. Outra contou que o celular ficou completamente destruído após um tombo. Uma terceira disse ter fraturado um joelho por conta da peça.

O problema vai além da barra

À primeira vista, muitos acreditaram que bastaria ajustar o comprimento da barra para evitar acidentes. No entanto, várias consumidoras afirmam que o problema continua mesmo após a peça ser encurtada.

#Moda #Tendências #Fashion ? som original - alguemfalouemmoda @alguemfalouemmoda A calça da Zara viralizou nas redes e ganhou um apelido nada amigável: “calça da morte”. Mas o problema não é apenas a peça. É o encontro entre uma tendência de passarela e a vida real. A barra extremamente longa, característica das puddle pants, pode prender nos pés e aumentar o risco de quedas quando não tem o comprimento adequado para quem veste. Isso nos lembra de uma coisa: nem toda tendência foi pensada para a rotina. Moda também precisa considerar funcionalidade, proporção e caimento. Você usaria essa calça? #Zara

Segundo especialistas ouvidos pelo jornal britânico The Guardian, o risco está relacionado à combinação entre o tecido leve e a modelagem extremamente ampla.

Durante a caminhada, o excesso de tecido pode se dobrar sobre si ou prender nos próprios pés, aumentando a chance de tropeços. O risco tende a ser maior quando a calça é usada com sandálias, chinelos ou outros calçados abertos, além de escadas, pisos irregulares e escadas rolantes.

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Os especialistas ressaltam, porém, que esse tipo de modelagem não é necessariamente perigoso, mas exige mais atenção durante o uso. Apesar da repercussão nas redes sociais, a Zara ainda não fez comentários públicos sobre os relatos envolvendo a peça. Procurada por veículos de imprensa, a empresa preferiu não se manifestar.