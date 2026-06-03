Legging 2026: os 5 modelos que estão dominando as ruas e as academias

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Em 2026, a legging passa por sua maior transformação dos últimos anos. O modelo superajustado que marcou uma era dá lugar à sofisticação e ao conforto da legging reta (straight leg). Essa mudança reflete a força do movimento athleisure e a busca por peças versáteis que transitam com elegância entre a academia, o home office e os compromissos casuais. Adeus à sensação de aperto constante; olá a uma silhueta mais equilibrada e moderna.

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1. Legging reta: a protagonista de 2026

A grande estrela do ano é a legging de perna reta. Diferente dos modelos tradicionais que afunilam no tornozelo, esta versão mantém uma largura uniforme da coxa à barra, criando um visual mais alinhado e alongado. Por não marcar tanto o corpo, ela oferece um conforto superior e uma versatilidade incomparável, combinando facilmente com blazers, camisas e até sapatos de salto, como visto nas passarelas da Dior. É a personificação do conceito "quiet fitness", que preza pelo minimalismo e pela elegância funcional.

2. Variações do corte reto: bootcut e fenda na barra (split-hem)

Como uma evolução natural da legging reta, os modelos bootcut (com a barra sutilmente mais larga) e com fenda frontal (split-hem) ganham destaque. Essas variações adicionam um toque de estilo e movimento à peça, valorizando os calçados e tornando o look ainda mais interessante. São detalhes que reforçam a proposta de usar a legging para além do ambiente esportivo.

A legging reta, aliando conforto e sofisticação em tons sóbrios, é a protagonista das tendências de moda de 2026. magnific

3. Brilho acetinado e cores sóbrias

O acabamento da vez é o acetinado. Tecidos com um brilho sutil e toque sedoso elevam o status da legging, conferindo um ar mais luxuoso. Nas cores, a tendência aponta para uma paleta sofisticada de tons terrosos, como marrom, bege, verde musgo e bordô, que fogem do óbvio e facilitam a combinação com outras peças do guarda-roupa.

4. Tecnologia sem costura (seamless) e tecidos inteligentes

O conforto continua sendo uma prioridade, e a tecnologia têxtil avança para entregar isso com máxima eficiência. As leggings seamless (sem costura) são essenciais em 2026, pois eliminam o atrito com a pele e proporcionam um ajuste perfeito. Além disso, tecidos inteligentes com proteção UV, secagem rápida e propriedades antiodor continuam em alta, garantindo performance e bem-estar em qualquer ocasião.

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