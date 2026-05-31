Moda e solidariedade 'entram em campo' em prol de casas de acolhimento

Moda e futebol vão muito além da estética ou do entretenimento. Ambos podem transformar vidas, criar pertencimento, aproximar pessoas e despertar sonhos. E também têm a capacidade de mobilização em torno de sentimentos, memórias, identidade e afeto. É justamente nisso que o Circuito Proação aposta (e foi criado) para unir criatividade e impacto social em ano de Copa do Mundo.

"Como 2026 naturalmente carrega toda a atmosfera da Copa, entendemos que seria muito simbólico trazer essa inspiração da brasilidade, das cores e desse sentimento coletivo que o futebol desperta nas pessoas", afirma Márcia Prudente, diretora da entidade O Proação, projeto que mantém duas casas de acolhimento institucional: Casa Mãos de Maria, que acolhe 15 bebês, e Casa Filhos de Nazaré, que atende 15 crianças de 0 a 7 anos.

Almacor, Anna Barroso, Arte Sacra, Denise Valadares, FFashion, Kazy Sport, Manoel Bernardes, Patricia Motta, Plural e Zak são as 10 marcas que abraçaram o Circuito Proação 2026 – Edição Moda Brasileira e criaram peças exclusivas com a temática de Copa do Mundo.

As peças já podem ser conferidas e adquiridas via Instagram do Proação (@oproacao). Presencialmente, os looks poderão ser conferidos na próxima terça-feira (2/6), em ação que acontecerá na Casa Arte Sacra (Avenida do Contorno, 6.213 – Savassi), das 14h às 20h, com renda total revertida para a manutenção das casas Mãos de Maria e Filhos de Nazaré. O evento contará ainda com pocket show de Manu Diniz e André Porto.

Responsabilidade social

As vendas seguirão até 10 de julho e algumas marcas desenvolveram criações inéditas e exclusivas para a ação, reforçando o caráter autoral da iniciativa. "Convidamos as marcas parceiras a desenvolverem produtos exclusivos inspirados nesse universo, transformando moda em impacto social real. Toda a campanha foi fotografada na Arena MRV, um dos apoiadores do projeto, fortalecendo ainda mais essa união entre esporte, cultura, moda e solidariedade”, explica Márcia Prudente.

O Circuito Proação 2026 "nasceu" para substituir neste ano o tradicional Proação Fashion Day, que durante 20 anos realizou o fashion show beneficente, evento que uniu moda mineira, criatividade e solidariedade em uma mesma passarela.

Para Márcia, quando moda brasileira e solidariedade "entram em campo", a expectativa de retorno financeiro é alta. "As marcas participantes abraçaram o projeto com carinho, responsabilidade e envolvimento genuíno. São parceiros que já conhecem o trabalho da nossa entidade e entendem a importância dessa mobilização para a continuidade das nossas ações. Mais do que adquirir uma peça, esperamos que as pessoas também se sintam parte desse circuito de cuidado e solidariedade", destaca.

O projeto

Atualmente, O Proação cuida de 30 crianças vítimas de abandono, violência doméstica ou afastamento judicial, que também são acolhidas por determinação da Justiça. Os menores permanecem nas duas casas até que possam retornar às famílias biológicas ou sejam encaminhadas para adoção.

Além das casas de acolhimento, o projeto desenvolve o Ritmo & Movimento, realizado na comunidade Nova Vista, na Região Leste de BH, atendendo aproximadamente 100 crianças e adolescentes por meio de aulas de balé e atividades voltadas para arte, cultura, autoestima e desenvolvimento humano.

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Circuito Proação 2026 – Edição Moda Brasileira

Em 2 de junho, das 14h às 20h, na Casa Arte Sacra (Avenida do Contorno, 6.213 – Savassi), com pocket show de Manu Diniz e André Porto.