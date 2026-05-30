Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
MODA

Enquanto o frio não chega, Le Lis lança coleção para meia estação

Marca chega ao seu último drop e já mescla com algumas peças da coleção de inverno

Publicidade
Carregando...
Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
30/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
crédito: Divulgação

A coleção outono da Le Lis apresenta foi inspirada no ritmo dinâmico e multifacetado do universo urbano. Dividida em três linhas – City Life, Sportwear e Dress to Impress – os looks traduzem diferentes momentos e necessidades da mulher contemporânea. A partir da ideia de moda para as grandes cidades, a marca se posiciona como uma curadora de tendências, com peças versáteis capazes de acompanhar a mulher em diversas situações que o ritmo urbano exige.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A coleção City Life explora a energia das metrópoles com uma estética sofisticada e contemporânea, apostando em alfaiataria atualizada, tecidos leves e modelagens versáteis. Já Sportwear traz uma leitura mais casual e confortável, pensada para acompanhar o ritmo acelerado da cidade sem abrir mão de estilo. E a Dress to Impress reúne peças marcantes e elegantes, voltadas para ocasiões especiais e momentos em que a mulher deseja se destacar.

Divulgação

Mias uma vez a Le Lis reforça seu olhar às transformações do comportamento feminino e às demandas da vida na cidade, apresentando propostas que unem estilo, conforto e versatilidade para acompanhar a mulher em todos os seus compromissos, sejam eles profissionais ou sociais.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Destaque para as estampas exclusivas. 

Tópicos relacionados:

colecao comportamento outono universo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay