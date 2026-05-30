Enquanto o frio não chega, Le Lis lança coleção para meia estação
Marca chega ao seu último drop e já mescla com algumas peças da coleção de inverno
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A coleção outono da Le Lis apresenta foi inspirada no ritmo dinâmico e multifacetado do universo urbano. Dividida em três linhas – City Life, Sportwear e Dress to Impress – os looks traduzem diferentes momentos e necessidades da mulher contemporânea. A partir da ideia de moda para as grandes cidades, a marca se posiciona como uma curadora de tendências, com peças versáteis capazes de acompanhar a mulher em diversas situações que o ritmo urbano exige.
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A coleção City Life explora a energia das metrópoles com uma estética sofisticada e contemporânea, apostando em alfaiataria atualizada, tecidos leves e modelagens versáteis. Já Sportwear traz uma leitura mais casual e confortável, pensada para acompanhar o ritmo acelerado da cidade sem abrir mão de estilo. E a Dress to Impress reúne peças marcantes e elegantes, voltadas para ocasiões especiais e momentos em que a mulher deseja se destacar.
Mias uma vez a Le Lis reforça seu olhar às transformações do comportamento feminino e às demandas da vida na cidade, apresentando propostas que unem estilo, conforto e versatilidade para acompanhar a mulher em todos os seus compromissos, sejam eles profissionais ou sociais.
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