Com o intuito de trazer intensidade e calor para a estação de transição do verão para o inverno, a coleção de outono 2024 da Amarante do Brasil firma seu propósito de alinhar o desejo por peças atemporais e nostálgicas, sem perder a originalidade dos looks. Além das clássicas influências românticas, as estampas trazem uma exuberante e rica narrativa focada na arte e decoração de interiores.





Começando com uma proposta mais clássica, a alfaiataria é presença forte na coleção. As linhas Amaranto, Tulipa, Canela, Ipê, Freijó, P&B e metalizado são opções versáteis de looks minimalistas. Em shapes slim, cada uma delas conta com um elemento especial e único, como tons exclusivos, aplicações em bordados ou acabamentos metálicos com tachas e ilhoses.

O destaque fica com a alfaiataria índigo. Em um azul vibrante e versátil, a paleta aparece em uma base natural de blazer com aplicações em bordado floral, e também em vestidos e calças. A grande estrela da família é o casaco de pele sintética com interferência de passamanarias em cores neutras. O tom intenso também aparece em peças em uma delicada versão em tricô e surge em opções de saias e blazers lisos.

O off white é presença constante na nova coleção. Por seu caráter versátil e elegante, compõe três distintas famílias: em uma alfaiataria que propõe uma releitura sofisticada das lingeries, na renda nostálgica de algodão em silhuetas femininas e no bordado Sophia com texturas e apelo romântico.

Nas estampas, vale destacar os temas Tapeçaria Ornamental e Vintage. Com forte influência de heranças culturais e designs florais típicos da decoração de interiores, as texturas tracejadas à mão trazem um nítido ar barroco para a coleção e surgem tanto em opções P&B quanto em uma feliz brincadeira entre cores claras e escuras.

As flores reforçam o ar romântico das criações do estilista Eduardo Amarante. Na coleção atual, podem se apresentar tanto na laise ornamental quanto desfocados em pinceladas à mão em tons rosa. Destaque para os florais românticos em bases escuras em tricoline de algodão. Em shapes mais estruturados, a estampa tem tudo a ver com a estação.



universo feminino

Com uma proposta mais noturna, o brilho traz uma elegância descolada para os looks. É o caso das linhas carbono acetinado, veludo reluzente, veludo risca de giz, suede metalizado, jardim prateado e diamante. Com muitas opções de shapes para todas as ocasiões, pontos de luz aparecem em aplicações de cristais, paetês, bordados ou texturas que acendem qualquer look.

Reconhecido por sua capacidade de entender o universo feminino, Eduardo conta o que permeia o seu processo de criação. “Nossa proposta é sempre iluminar a mulher, trazendo releituras de shapes clássicos e propondo novas maneiras de pensar e vestir. Peças que são atemporais, mas que trazem algo de original, de ousado e de feminino, como é a mulher Amarante. Nossa meta é catalizar esse poder e essa força por meio da moda”, conta.