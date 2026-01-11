Sempre na moda

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A cada ano são novos os estilos em alta, as cores desejadas e as estampas do momento. Nos primeiros dias de 2026 já se sabe o que deve ser tendência ao longo de todo o ano. E, diferentemente do que se viu em 2025, agora surfamos novamente em uma onda maximalista, seja nas formas e modelagem ou mesmo nas cores. Confira, aqui, algumas das maiores apostas para 2026 no mundo da moda:



Volume

Nas últimas grandes semanas de moda foi possível observar o apreço pelo maximalismo nas modelagens, por muitas vezes volumosas. Balenciaga é um exemplo de grife que apostou nas saias balonês, curtas e longas, além de vestidos e trench coats amplos.



Outras marcas, a exemplo da Chanel, também apostaram no volume nas passarelas do Paris Fashion Week. Saias com plumas e modelagem ampla marcaram a coleção de verão da grife francesa. Tudo indica que, assim como nas passarelas mais badaladas do mundo, o volume também seja cada vez mais recorrente no dia a dia das fashionistas.



Modelos de saias e vestidos balonê em diferentes comprimentos, ombreiras volumosas e peças com formatos bem amplos devem estar na lista de desejos de qualquer amante da moda neste ano.



Transparência

Outra tendência que marcou desfiles de diversas marcas foi a transparência. A própria Chanel fez uso dela por meio de uma espécie de tule preto com diversas aplicações. Já a Miu Miu, também na Fashion Week de Paris, apostou em modelos de crochê com leve transparência. Essas tramas mais artesanais, aliás, também são forte tendência para 2026, sobretudo no verão. Até mesmo os biquínis artesanais ganharam grande destaque neste ano.



Sobreposição

Não é de hoje que a sobreposição de peças na composição de um look está em alta. Diversas marcas internacionais já demonstraram isso na semana de moda francesa, mas essa é uma tendência que pode ser adaptada a qualquer guarda-roupa.



Isso porque a mistura de texturas, estampas e tecidos é super bem-vinda e itens vintages garimpados em brechós são uma ótima opção para um visual de muita personalidade.

Cores vibrantes

Parte dessa estética maximalista prevista para este ano é traduzida no apreço por cores vibrantes – muitas vezes, inclusive, mescladas em uma mesma produção. Há quem diga que uma das cores mais quentes do ano é o laranja. Provavelmente, a marca que assina embaixo disso é Jean Paul Gaultier, que desfilou um look inteiro em um tom intenso de laranja na última edição do Paris Fashion Week.



No mesmo evento, a Valentino também apostou em cores vibrantes e ainda em um mesmo look. Por aqui, Graça Ottoni também usou bastante um laranja forte na sua coleção de alto verão, que mostramos no caderno semana passada.



Texturas

As texturas também refletem o maximalismo de 2026. Diversas grifes apostaram em plumas e franjas nos mais diversos estilos e cores. Essas, que já eram tendências há algum tempo, permanecem fortes. Elas podem aparecer em peças inteiras, como aplicações pontuais ou até mesmo em acessórios como bolsas. Drapeados e babados também são formas atuais de trazer textura para as peças.



Chinelos

Clássicos do verão brasileiro, os chinelos estão mais em alta do que nunca. Seja em forma de tamancos, como apresentou a Balenciaga na semana de moda de Paris, ou mesmo nos tradicionais modelos de borracha, os chinelos são uma tendência forte deste verão – nos dois hemisférios. n

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa