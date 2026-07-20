Paella, tapas e sangria: como fazer em casa os sabores da Espanha

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A Espanha conquistou o bicampeonato mundial em uma final emocionante contra a Argentina, vencendo por 1 a 0 na prorrogação, e a melhor forma de celebrar é trazer os sabores vibrantes do país para a sua casa. Preparar um banquete com os pratos mais icônicos da culinária espanhola, como paella, tapas e sangria, é mais simples do que parece e transforma qualquer refeição em uma verdadeira festa.

Como fazer paella valenciana em casa?

A paella é o prato espanhol mais famoso, uma combinação rica de arroz, açafrão, vegetais e carnes ou frutos do mar. Sua preparação é um ritual que reúne amigos e família. A receita tradicional leva frango e coelho, mas pode ser adaptada. Tempo de preparo estimado: 60 minutos.

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Aqueça o azeite em uma panela própria para paella (ou uma frigideira larga e rasa). Doure pedaços de frango e coelho. Adicione pimentão verde, vagem e tomate ralado. Refogue bem. Acrescente a água ou caldo, o açafrão e o sal. Deixe ferver por alguns minutos. Espalhe o arroz de forma uniforme pela panela e cozinhe em fogo médio-alto, sem mexer, até que o líquido seja quase todo absorvido. Reduza o fogo e cozinhe por mais alguns minutos até o arroz ficar macio e formar uma crosta dourada no fundo, o socarrat.

O que são as tapas espanholas?

Tapas são pequenas porções de petiscos servidas na Espanha, ideais para compartilhar. Elas representam a cultura de socializar em bares e restaurantes. A variedade é imensa, permitindo que cada um monte seu próprio banquete. Tempo de preparo estimado: 10 a 30 minutos por tipo.

Algumas opções fáceis para começar são:

Pan con tomate: fatias de pão tostado esfregadas com alho e tomate fresco, finalizadas com azeite e sal.

Patatas bravas: batatas em cubos fritas, servidas com um molho de tomate levemente picante.

Jamón serrano: fatias finas do presunto curado espanhol, que podem ser servidas com pão ou melão.

Gambas al ajillo: camarões salteados rapidamente em azeite com alho fatiado e uma pitada de pimenta.

Qual a receita da sangria tradicional?

A sangria é a bebida perfeita para acompanhar os pratos espanhóis. Refrescante e frutada, ela é feita à base de vinho tinto e combina com o clima de celebração. O segredo é deixar as frutas macerando no vinho para que os sabores se misturem. Tempo de preparo estimado: 15 minutos + 2 horas de geladeira.

Em uma jarra grande, misture uma garrafa de vinho tinto seco, uma dose de conhaque e duas colheres de açúcar. Adicione uma laranja e um limão cortados em rodelas finas, além de uma maçã picada em cubos. Mexa bem e leve à geladeira por pelo menos duas horas. Antes de servir, complete com água com gás ou refrigerante de limão e bastante gelo.

Dicas para um banquete perfeito

Ingredientes: Itens como o arroz bomba, açafrão espanhol e jamón serrano, essenciais para uma experiência autêntica, podem ser encontrados em empórios, mercados municipais ou lojas especializadas em produtos importados.

Planejamento: Comece pela sangria para que ela tenha tempo de gelar e absorver o sabor das frutas. Enquanto isso, prepare os ingredientes das tapas e da paella para agilizar o processo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.