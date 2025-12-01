Onde comer em Barcelona: 4 pratos típicos que você precisa provar

Visitar Barcelona é uma experiência que vai muito além da arquitetura de Gaudí e do futebol. A cidade pulsa com uma cultura gastronômica vibrante, oferecendo sabores que contam a história da Catalunha em cada prato. Para quem chega à capital catalã, explorar seus restaurantes é uma parada obrigatória.

Navegar pelos cardápios pode ser um desafio, mas alguns clássicos são indispensáveis para entender a culinária local. De entradas simples a sobremesas icônicas, a comida reflete a identidade de um povo que valoriza ingredientes frescos e receitas tradicionais. Conheça quatro pratos que você precisa provar.

Pa amb Tomàquet

O "pão com tomate" é a base de muitas refeições na Catalunha. Embora pareça simples, sua execução correta é uma arte. Trata-se de uma fatia de pão rústico tostado, esfregado com alho e tomate maduro, e finalizado com azeite de oliva extra virgem e uma pitada de sal. É servido como acompanhamento ou como uma tapa por si só, representando a essência da cozinha catalã: simplicidade e qualidade.

Esqueixada de Bacallau

Perfeita para os dias quentes, esta é uma salada refrescante e cheia de sabor. O prato leva bacalhau cru desfiado (esqueixat significa "desfiado"), tomate, cebola, pimentão, azeitonas pretas e um tempero de azeite, vinagre e sal. É uma opção leve que mostra a importância dos produtos do mar e da horta na dieta mediterrânea, sendo uma entrada muito popular nos restaurantes da cidade.

Botifarra amb Mongetes

Este é um prato robusto e tradicional, que representa a cozinha catalã do interior. Consiste em uma linguiça de porco grelhada (botifarra) servida com feijão branco (mongetes). É uma comida reconfortante, de sabor marcante e que conecta o visitante com as raízes rurais da região. Muitas vezes é finalizado com um fio de azeite e salsa picada, realçando ainda mais os seus sabores.

Crema Catalana

Para fechar a refeição, a sobremesa mais emblemática da Catalunha. Semelhante ao crème brûlée francês, a crema catalana é um creme de baunilha e limão, coberto por uma camada de açúcar caramelizado com um maçarico. A principal diferença está na base, que é feita com leite e amido de milho, em vez de creme de leite, resultando em uma textura mais leve e digestiva. É o final perfeito para uma imersão na culinária local.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.